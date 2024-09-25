Як випадкова зустріч поєднала людей

29-річна Гейлі та 35-річний Гаймі познайомилися також завдяки сайту, але не для людей, які шукають пару, пише The Sun. Гейлі найняла Гаймі на сайті з переліком майстрів.

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У 2021 році Гейлі переїхала у Нью-Йорку і їй потрібно було скласти меблі. Оскільки самостійно дівчина не могла справитися з цим завданням, то вирішили найняти професійного майстра. Вона обрала Гаймі через миле фото на заставці.

Згодом Гаймі зізнався, що у той день був виснажений і вже повертався додому. Та коли він отримав запит від Гейлі, то не зміг відмовити – чоловіку дуже сподобалося фото дівчини.

У той вечір скласти комод не вийшло, оскільки в комплекті бракувало однієї деталі. Майстер сказав замовниці, яку саме деталь потрібно придбати, залишив свій номер телефону та попросив написати, коли купить деталь, щоб він міг завершити роботу.

Гаймі ще не встиг спуститися на вулицю, як Гейлі вже написала йому повідомлення з подякою і запитала, чи він одружений. У чоловіка на той час не було пари, тож вже через кілька годин він сидів разом з Гейлі у барі.

Ця зустріч стала доленосною, і у липні 2023 року Гаймі освідчився коханій. Зараз закохана пара готується до весілля.