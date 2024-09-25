Історію розповіли на популярному форумі Reddit. Одного разу хлопець на ім'я Джек отримав запрошення на весілля від своїх друзів. Ба більше, вони заявили, що були б раді бачити і його дівчину. Герой дуже зрадів, він ще не знав, що попереду – фінансова криза.

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Деталі історії

Через деякий час Джеку прийшов лист, у якому наречені дякували, що він допоміг їм організувати весілля мрії. Окрім того, лист містив позицію: "натисніть тут для оплати". Клацнувши, Джек побачив чек на 2700 доларів. Спершу він подумав, що це – якийсь жарт. Однак коли зателефонував у ресторан, там підтвердили інформацію.

Він вирішив, що це, мабуть, шахрайство, і зателефонував до ресторану, щоб повідомити їм про це. Там йому відповіли, що Софі та Джефф дякують вам за ваш внесок, який дав їм змогу провести весілля своєї мрії,

– мовиться у повідомленні.

Однак це ще було не все. У ресторані гостей змусили заплатити по 270 доларів чайових. Зрештою, наречені не заплатили за власне весілля ані центу. Тим часом гості втратили кругленькі суми.