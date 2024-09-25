Историю рассказали на популярном форуме Reddit. Однажды парень по имени Джек получил приглашение на свадьбу от своих друзей. Более того, они заявили, что были бы рады видеть и его девушку. Герой очень обрадовался, он еще не знал, что впереди – финансовый кризис.

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Детали истории

Через некоторое время Джеку пришло письмо, в котором невесты благодарили, что он помог им организовать свадьбу мечты. Кроме того, письмо содержало позицию: "нажмите здесь для оплаты". Щелкнув, Джек увидел чек на 2700 долларов. Сначала он подумал, что это – какая-то шутка. Однако когда позвонил в ресторан, там подтвердили информацию.

Он решил, что это, видимо, мошенничество, и позвонил в ресторан, чтобы сообщить им об этом. Там ему ответили, что Софи и Джефф благодарят вас за ваш вклад, который дал им возможность провести свадьбу своей мечты,

– говорится в сообщении.

Однако это еще было не все. В ресторане гостей заставили заплатить по 270 долларов чаевых. В конце концов, жених и невеста не заплатили за собственную свадьбу ни цента. Между тем гости потеряли кругленькие суммы.