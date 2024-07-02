Романтичний вечір мав відбутися 16 червня. Чоловік, імені якого не розкривають, прийшов до Томас додому. Вони мали б чудово провести час. Однак Томас чомусь захотіла, аби все закінчилося якнайшвидше. Зрештою, вона не вигадала нічого кращого, аніж викликати поліцію.

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Яку "легенду" вигадала Томас

Схвильованим тоном Томас розповіла історію про те, що до неї додому увірвався деспотичний колишній. Він начебто мав "бити, штовхати і різати її". Для більшої драми Томас розповіла, що – начебто вагітна від чоловіка, з яким "перебувала у стосунках 2 роки".

Спершу правоохоронці повірили Томас. Однак згодом чоловік розповів, що познайомився з дівчиною у застосунку. Як доказ своїх слів він надав їхнє листування. Зрештою, під тиском Томас зізналася, що все вигадала. Вона розповіла, що, викликавши правоохоронців, просто хотіла зупинити своє побачення. Водночас Томас наголосила: вона не сподівалася, що поліція справді приїде.



Побачення завершилося викликом поліції / Unsplash

Тепер Томас доведеться відповідати за свої дії. Дівчину вже затримали. Її звинуватили у: