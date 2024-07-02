Романтический вечер должен был состояться 16 июня. Мужчина, имени которого не раскрывают, пришел к Томас домой. Они должны были бы прекрасно провести время. Однако Томас почему-то захотела, чтобы все закончилось как можно быстрее. В конце концов, она не придумала ничего лучшего, чем вызвать полицию.

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Какую "легенду" придумала Томас

Взволнованным тоном Томас рассказала историю о том, что к ней домой ворвался деспотичный бывший. Он якобы собирался "бить, толкать и резать ее". Для большей драмы Томас рассказала, что – вроде бы беременна от мужчины, с которым "находилась в отношениях 2 года".

Сначала правоохранители поверили Томас. Однако впоследствии мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в приложении. В качестве доказательства своих слов он предоставил их переписку. В конце концов, под давлением Томас призналась, что все придумала. Она рассказала, что, вызвав правоохранителей, просто хотела остановить свое свидание. В то же время Томас подчеркнула: она не надеялась, что полиция действительно приедет.



Свидание завершилось вызовом полиции / Unsplash

Теперь Томас придется отвечать за свои действия. Девушку уже задержали. Ее обвинили в: