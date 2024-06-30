Переживаючи втрату коханої людини, дівчина вже точно не очікувала, що побачить покійного хлопця "онлайн". Ба більше: він буде активним цілий день.

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Дивний збій у Snapchat має моторошні наслідки

На форумі дівчина детальніше розповіла свою історію. Вона зауважила, що створила новий Snapchat. На жаль, пароль від старого був втраченим. Це сталося вже після того, як дівчина втратила коханого. Вона не очікувала, що Snapchat нагадає про втрату та почне випробовувати її нерви на міцність.

Тепер мені продовжують рекомендувати його як нового друга. Просто немає слів,

– заявила вона.

Користувачі мережі підтримали дівчину й розповіли про свої моторошні ситуації, пов'язані з багами. Одна з фолловерок розповіла, що коли вона втратила коханого, дзвінки з його номера надходили ще тиждень. За допомогою його електронної пошти намагалися відстежити мобільний, однак він був вимкнений.

Ще один користувач мережі заявив, що пережив схожий неприємний досвід саме зі Snapchat. Він все ще показує, що його давно померлий друг щойно приєднався й пропонує додати його в "друзі".