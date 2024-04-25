Я виходжу заміж за свого кур'єра, – наречена поділилася курйозною історією кохання

Ханна Буллерман з США ніколи не думала, що майбутнього чоловіка зустріне на порозі свого будинку. При чому, не в найкращому вигляді. Та стріли амура не обирають час і місце, вони пронизують серце тоді, коли вважають за потрібне.

Кохання з першого погляду

25-річна Ханна і її коханий 27-річний Алек Хоффман готуються до весілля, яке заплановане на 17 травня 2025 року. Перша їхня зустріч відбулася два роки тому.

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У той день Ханна не пішла на роботу у лікарю через сильну мігрень. Дівчина не мала сил готувати обід, тому замовила солоні огірки, курячі крильця та яблучне пюре доставкою. Ханна мала не найкращий вигляд, тому сподівалася, що кур'єр просто залишить пакунок біля її дверей. Однак Алек вирішив зателефонувати дівчині й віддати замовлення в руки.

Дівчина швидко схопила пакунок і закрила двері, оскільки не хотіла, щоб її бачили неохайною і в піжамі. Та про себе вона зауважила, що у кур'єра були дуже добрі очі і взагалі він мав милий вигляд. Ханна вирішила ризикнути й одразу написала хлопцю, бо вже мала його номер телефону. Та дівчина так налякалася свого вчинку, що після того, як відправила повідомлення, викинула телефон з рук.

Сподіваюся, твій день такий же приємний, як твоє обличчя,

– написала Ханна.

Алек дуже здивувався, коли отримав повідомлення від Ханни й вирішив кумедно відповісти: "Сподіваюся, що мій сервіс був 10 з 10". Так між хлопцем та дівчиною зав'язалося листування.



Алек та Ханна закохалися з першого погляду / Фото дівчини

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Ханна повністю взяла ці стосунки у свої руки й була ініціатором. Вони з Алеком швидко знайшли спільну мову, оскільки на основній роботі хлопець також працював у сфері охорони здоров'я. Пара почала ходити на побачення, і дуже швидко між ними спалахнуло кохання.

Тепер закохані готуються до весілля, а додаток для доставки, завдяки якому вони познайомилися, подарував нареченим 5000 доларів на весілля.