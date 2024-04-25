Любовь с первого взгляда

25-летняя Ханна и ее возлюбленный 27-летний Алек Хоффман готовятся к свадьбе, которая запланирована на 17 мая 2025 года. Первая их встреча состоялась два года назад.

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В тот день Ханна не пошла на работу к врачу из-за сильной мигрени. Девушка не имела сил готовить обед, поэтому заказала соленые огурцы, куриные крылышки и яблочное пюре доставкой. Ханна имела не лучший вид, поэтому надеялась, что курьер просто оставит пакет у ее двери. Однако Алек решил позвонить девушке и отдать заказ в руки.

Девушка быстро схватила пакет и закрыла дверь, поскольку не хотела, чтобы ее видели неопрятной и в пижаме. Но про себя она заметила, что у курьера были очень добрые глаза и вообще он имел милый вид. Ханна решила рискнуть и сразу написала парню, потому что уже имела его номер телефона. Но девушка так напугалась своего поступка, что после того, как отправила сообщение, выбросила телефон из рук.

Надеюсь, твой день такой же приятный, как твое лицо,

– написала Ханна.

Алек очень удивился, когда получил сообщение от Ханны и решил забавно ответить: "Надеюсь, что мой сервис был 10 из 10". Так между парнем и девушкой завязалась переписка.



Алек и Ханна влюбились с первого взгляда / Фото девушки

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Ханна полностью взяла эти отношения в свои руки и была инициатором. Они с Алеком быстро нашли общий язык, поскольку на основной работе парень также работал в сфере здравоохранения. Пара начала ходить на свидания, и очень быстро между ними вспыхнула любовь.

Теперь влюбленные готовятся к свадьбе, а приложение для доставки, благодаря которому они познакомились, подарило молодоженам 5000 долларов на свадьбу.