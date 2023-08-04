Дівчина поділилася своїми думками на популярному форумі Reddit, але зберегла свою анонімність. За її словами, після походу в кінотеатр з хлопцем, вона зрозуміла, які погляди він має на жінок, і це викликало у неї неприємні відчуття.

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Дівчина кинула хлопця після перегляду фільму "Барбі"

Фільм "Барбі" з феміністською тематикою розкрив їй очі й показав, що у їхніх стосунках є проблеми. Її хлопець висловлював дивні погляди на жінок, ЛГБТК-спільноту та інші речі, що викликало в неї неповагу до нього.

Три дні тому ми з моїм хлопцем пішли дивитися фільм "Барбі". Я була дуже схвильована, оскільки є великою прихильницею Грети Гервіг, а моєму хлопцю сподобався Раян Гослінг. Але, крім того, що він знімається у фільмі, він більше нічого про нього не знав,

– написала вона.

"З іншої сторони, я знала про феміністську тематику фільму і потай сподівалася, що мій хлопець зрозуміє, про що йдеться. Протягом усього фільму я відчувала, що йому стає дедалі більше ніяково, а мені було дуже сумно (і від фільму, і від його реакції), і я знала, що після цього в нас буде розмова на цю тему", — поділилася жінка.

Як вона повідомила, хлопець навіть не розмовляв з нею після кіносеансу. "Він сказав, що його дуже образив цей фільм, що я повинна була дивитися його з подружками, а не з ним. Я зрозуміла, до чого він хилить, але не буду навіть починати пояснювати, чому я з ним не згодна. У нас були проблеми з його дивними висловлюваннями про жінок, ЛГБТК-спільноту та іншими речами. Фільм відкрив мені очі. Мені набридло постійно стикатися з його ставленням і неповагою, тому я сказала йому, що все скінчено", – зазначила вона.

"Не можу повірити, що все це через чортовий фільм про Барбі", – підсумувала вона. Користувачі соцмереж прокоментували цей випадок і вирішили підтримати її. "Усе це – його вибір. І це не через фільм. Це через те, як він вирішив із тобою вчинити", – написав один із них.

Що відомо про фільм "Барбі"? Стрічка Ґрети Ґервіґ про ляльку Барбі вийшла 20 липня і показала неймовірний результат у касових зборах під час першого вікенду. Лише в українському прокаті фільм зібрав понад 33 мільйони гривень, а переглянули його 226 757 глядачів. "Барбі" розповідає про стереотипну ляльку Барбі, яка потрапляє в реальний світ і намагається зрозуміти себе.

"Барбі" 2023: дивіться трейлер онлайн