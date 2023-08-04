Девушка поделилась своим мнением на популярном форуме Reddit, но сохранила свою анонимность. По ее словам, после похода в кинотеатр с парнем, она поняла, какие взгляды у него на женщин, и это вызвало у нее неприятные ощущения.

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Девушка бросила парня после просмотра фильма "Барби"

Фильм "Барби" с феминистской тематикой открыл ей глаза и показал, что в их отношениях есть проблемы. Ее парень выражал странные взгляды на женщин, ЛГБТК-сообщество и другие вещи, что вызывало у него неуважение к нему.

Три дня назад мы с моим парнем пошли смотреть фильм "Барби". Я была очень взволнована, поскольку являюсь большой поклонницей Греты Гервиг, а моему парню понравился Райан Гослинг. Но кроме того, что он снимается в фильме, он больше ничего о нем не знал,

– написала она.

"С другой стороны, я знала о феминистской тематике фильма и втайне надеялась, что мой парень поймет, о чем идет речь. На протяжении всего фильма я чувствовала, что ему становится все больше смущено, а мне было очень грустно (и от фильма, и от его реакции), и я знала, что после этого у нас будет разговор по этой теме", – поделилась женщина.

Как она сообщила, парень даже не говорил с ней после киносеанса. "Он сказал, что его очень обидел этот фильм, что я должна была смотреть его с подружками, а не с ним. Я поняла, к чему он клонит, но не буду даже начинать объяснять, почему я с ним не согласна. У нас были проблемы с его странными высказываниями о женщинах, ЛГБТК-сообществе и другими вещами. Фильм открыл мне глаза. Мне надоело постоянно сталкиваться с его отношением и неуважением, потому я сказала ему, что все кончено ", – отметила она.

"Не могу поверить, что все это из-за чертового фильма о Барби", – подытожила она. Пользователи соцсетей прокомментировали этот случай и решили поддержать его. "Все это – его выбор. И это не из-за фильма. Это потому, как он решил с тобой поступить", – написал один из них.

Что известно о фильме "Барби"? Лента Греты Гервиг о кукле Барби вышла 20 июля и показала невероятный результат в кассовых сборах во время первого уик-энда. Только в украинском прокате фильм собрал более 33 миллионов гривен, а просмотрели его 226 757 зрителей. "Барби" рассказывает о стереотипной кукле Барби, которая попадает в реальный мир и пытается понять себя.

"Барби" 2023: смотрите трейлер онлайн