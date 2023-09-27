Але не лише її творча біографія є такою насиченою. Гучний роман з Бредом Піттом, десятирічний шлюб та двоє дітей і стосунки з кінопродюсером – що розкаже особиста сторінка життя Гвінет Пелтроу.

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Пара 90-х

Гвінет Пелтроу приписували декілька романів з відомими на той час акторами. Та й сама акторка могла підігріти чутки у пресі, але насправді вони цілком могли бути безпідставними. Натомість роман, про який можна сказати з упевненістю, носить ім'я Бред Пітт.

Гвінет Пелтроу та Бред Пітт у фільмі "Сім" / Скриншот

У 1994 році вони з Пелтроу почали зустрічатися і, як казала жінка, були парою "90-х". Бред та Гвінет познайомилася під час роботи над фільмом "Сім".

Я відразу зрозумів, що закохався. Я підходив до неї і ставав дурним,

– зізнавався актор в одному зі своїх інтерв'ю.

Натомість Гвінет не помічала почуттів Пітта, або просто робила вигляд. Вона зазначала, що сприймала його як друга. Але вже за декілька років красень розтопив серце коханої. Вони заручилися у 1996 році під час зйомок фільму "Сім років у Тибеті". А вже за шість місяців шокували новиною про розрив!

Мені здається, я була дитиною і не готовою до стосунків. Він був для мене занадто хорошим,

– зізнавалася акторка.

У 2022 році Петроу та Пітт дали спільне інтерв'ю, де крізь роки зазначили, що їхні стосунки дружні.

Шлях до одруження

Одразу після попереднього роману Гвінет почала зустрічатися з Беном Аффлеком. Вона зізнавалася, що з ним було весело. А от батьки зірки геть не схвалювали її вибір! Здається, вони дарма хвилювалися, бо за декілька років Пелтроу розійшлася з колегою і поринула у нові стосунки з іншим актором – Люком Вілсоном. Але сама не підтверджувала цього.

Першим її офіційним чоловіком став музиканта рок-гурту "Coldplay" Кріс Мартін.

Вони познайомилися у 2002 році за лаштунками одного з концертів, а вже за рік одружилися. У колишньої пари народилося двоє дітей і начебто ніщо не передвіщувало розлучення. Але у березні 2014 року Гвінет та Кріс приголомшили прихильників сумною звісткою.

Я думаю, нам з Крісом судилося бути разом і мати дітей,

– відзначала Гвінет після розриву.

Вони продовжують спілкуватися, виховувати дітей, а тодішнє їхнє рішення було цілком свідоме.

Життя тут і зараз

За декілька місяців після розлучення з Крісом Гвінет побачили разом із кінопродюсером Бредом Фелчаком.

Вони раніше знали одне одного, але і Пелтроу, і Фелчак були на той час у шлюбі. У квітні 2015-го на вечірці з нагоди дня народження Роберта Дауні-молодшого вони офіційно заявили про свої стосунки. Вони таємно заручилися і одружилися у 2018 році. Гвінет назвала це весілля "першим".

Я обожнюю свого чоловіка. Він геніальний і дуже добрий. Він підштовхує мене бути кращою. Мені подобається бути у шлюбі – це весело,

– зізнавалася акторка.

Вона називала теперішнього чоловіка "особливим" і "дивовижною людиною". Та не соромиться це підкреслити публічно у своїх постах в Інстаграмі.