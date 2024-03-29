Чоловік придумав дивне виправдання після того, як зізнався дружині, що цілував її сестру
Джерело:The Sun
Жінка була приголомшена, коли чоловік розповів, що цілував її сестру. Та ще більше її вразило те, що партнер не вважає це зрадою.
П'яна розмова переросла у поцілунок
Дружина наскільки вражена цією історією, що вирішила розповісти про неї на онлайн-форумі. Жінка попросила у користувачів, аби їй порадили, що робити далі.
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За словами чоловіка інцидент трапився, коли він та сестра його дружини напилися й багато говорили. Саме він став ініціатором фізичної близькості. Чоловік поспішив виправдатися, що сексу не було, тільки, мовляв, довгий поцілунок. То ж він взагалі вважає, що зрадою це "не є".
Він спровокував це, але він майже відразу про все мені сказав і просив пробачення,
– сказала жінка.
Натомість сестра своєму чоловіку збрехала – вона сказала, що був лише поцілунок у щоку. Жінка пробувала з нею зв'язатися, але та не відповідає.
Дружина зізналася, що ця ситуація для неї огидна. Вона боїться на що насправді може бути здатний її чоловік, якщо він вчинив таке з її сестрою.
Жінці радять забути про сестру
У коментарях пару зрадників одразу засудили, а жінці порадили порвати стосунки з обома:
- "Назвіть мене циніком, але насправді я б хвилювався, що його швидке зізнання – це спосіб випередити розповідь, адже інша жінка – ваша сестра";
- "Я б покінчила із ними обома. Це величезна зрада. Я була б розлючена, якби моя сестра негайно не прийшла і не зізналася мені";
- "Чому це не зрада? Він нерозумний";
- "Ваша сестра особливо погана. Не майте більше нічого спільного з нею. Я б не дозволила їй увійти у свій дім".