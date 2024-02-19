Син називає мамами усіх жінок

34-річний блогер з Алабами зустрів свою першу дружину Джаз, якій зараз 25 років, у 2016 році. Через 3 роки після знайомства закохані одружилися.

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Та пара зрозуміла, що традиційний шлюб – не для них. Джером і Джаз вирішили "відкрити" свої стосунки. У фейсбуці вони познайомилися з 22-річною Деа'Джа, і майже через рік після спілкування з дівчиною подружжя перейшло до поліаморних стосунків.

Трійка коханців домовилися – остання жінка, яка долучається до їхніх стосунків, вирішує питання щодо відкриття стосунків для ще однієї жінки. То ж одного дня Деа'Джа і Джаз вирішили, що у стосунках їм ще когось бракує. Майже рік жінки шукали ще одну партнерку і таки знайшли – 23-річну Жасмін.



Четвірка навчилася справлятися з ревнощами / Фото @4theloveofpoly

Зараз Джером, Джаз, Деа'Джа та Жасмін живуть разом як подружжя з чотирьох людей. Крім того, вони виховують двох дітей – 5-річного сина Джерома і Джаз та 3-річного сина Деа'Джа від попередніх стосунків. Цікаво, що старший хлопчик називає мамою усіх трьох жінок.

Він почав робити це сам, оскільки всі виявляли йому любов і піклувалися про нього, як належить матері,

– розповів Джером.

Більше грошей та підтримки

Як і в будь-яких стосунках, у цих чотирьох виникають проблеми. Та чоловік і троє його жінок вирішують їх завжди разом. До речі, їм навіть довелося виготовляти ліжко на замовлення, адже всі четверо сплять разом. Джером розповів, що вони займаються сексом разом, або ж по двоє чи по троє. Усе залежить від того, хто є вдома.

Хоч четвірка і задоволена своїми стосунками, та суспільство їх засуджує.

Нам весь час кажуть, що ми не повинні так жити. Але це тільки змушує нас хотіти цього більше,

– сказав Джером.

Він зазначив, що їхні стосунки мають багато плюсів. Вони четверо мають різні характери, темпераменти й погляди на життя, що дуже зручно. Крім того, усі четверо заробляють гроші, то ж їхніх загальний дохід став більший.

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"Це майже те саме, що жити в будинку з групою друзів, до яких можна звернутися за будь-чим питанням. У вас є багаторазова підтримка та любов від усіх цих людей, яким ви можете довіряти", – розповів чоловік.

Він зазначив, що це й зручніше у домашніх справах, адже обов'язки можна розділити. То ж наразі чоловік і троє його жінок не планують нічого змінювати у своєму житті.