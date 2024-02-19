Дав налаштувалася на чудове свято. Вона обрала сукню, купила подарунок й замовила у флористки особливий букет квітів.

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Алекс, який бачився з родичами два – три рази на рік, вважав, що весілля – чудова нагода познайомити їх з Дав. Здавалося б, цей день мав увійти в історію родини. Так і сталося. Однак є нюанс.

Дав привітала з весіллям іншу дівчину

Коли Дав та Алекс вже були готові привітати наречених з їхнім днем, раптом задзвонив телефон. Алекс попросив Дав трішки зачекати й пішов розмовляти. Тим часом Дав побачила дівчину у фантастично красивій сукні. Без сумніву, це мала б бути наречена! Дав підійшла до неї й привіталася. Все було добре, аж доки Дав не почала озвучувати весільне привітання.

З'ясувалося, що дівчина у білій весільній сукні не була нареченою. Тим часом справжня наречена, яка це почула, була глибоко шокована. Вона образилася на Дав й заявила, що та просто зірвала весілля. У день свого свята дівчина не стримувала сліз.

Дав не розуміє, чим вона завинила, бо ж хотіла як краще. Тепер дівчина почувається вкрай розгубленою й запитує у мережі, що їй далі робити.