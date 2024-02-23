Романтичне освідчення на заході сонця

Відео з освідчення опублікували організатори події у своєму тіктоці. Воно швидко завірусилося й набрало вже понад 3,5 мільйона переглядів.

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Організатори розповіли, що їхніми послугами скористався чоловік, який перебуває у в'язниці. Пропозиція була справді розкішною – на фоні озера стояло велике серце з білих квітів, а дорога до нього була всіяна пелюстками. По обох боках від серця стояли великі літери, які утворювали фразу "виходь за мене". Доповнювали цей красивий декор запалені свічки, музикантка, яка грала на скрипці, та холодні вогні.

Біля фігури серця був екран, на якому з'явився наречений. По відеозв'язку він запитав, чи кохана стане його дружиною. Усе це відбувалося на заході сонця, то ж атмосфера була дійсно казковою.

Жінка погодилася вийти за чоловіка, хоч його й не було на заручинах. Після того їй передали каблучку.

Хоч чоловік і не був присутній особисто, та він подбав навіть про фотографа, який зберіг цінні митті.

Дивіться відео романтичної пропозиції без нареченого:

У коментарях деякі люди назвали цю ситуацію "червоним прапором" й зазначили, що дівчині, ймовірно, було дуже сумно стояти у цій романтичній атмосфері.