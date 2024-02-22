Танцювали на фоні унітаза та рукомийника

На екстравагантне весілля молодята запросили батьків і кількох найближчих людей. Усе святкування відбувалося у приміщенні заправки, а урочиста церемонія – в туалеті.

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Як і заведено, Тіана була одягнена у білу весільну сукню, а її наречений – у чорний костюм. Щоб додати святковості, молодята прикрасили заправку голубими повітряними кульками.

До вбиральні, де чекали наречений та священник, наречену урочисто провів батько. Молодята взялися за руки й виголосили свої весільні обітниці.

Тіано, від першого танцю на цій дискотеці і до цього моменту, я присягаюся йти по житті з тобою. Через фанк-біти та м'які мелодії, кожен ритм життя,

– сказав Логен.

Дивіться відео з весілля, яке відбулося на заправці:

У вбиральні була кнопка, яка вмикала диско-кулю та музику. То ж після церемонії молодята натиснули кнопку і прямо у вбиральні виконали свій перший весільний танець.

Після того вони вийшли з туалету й розрізали на кухні заправки весільний торт. Схоже, наречені були в захваті від своєї ідеї щодо святкування, адже на відео вони обоє просто сяяли від щастя.