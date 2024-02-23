Романтическое признание в любви на закате солнца

Видео с предложением опубликовали организаторы события в своем тиктоке. Оно быстро завирусилось и набрало уже более 3,5 миллиона просмотров.

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Организаторы рассказали, что их услугами воспользовался мужчина, который находится в тюрьме. Предложение было действительно роскошным – на фоне озера стояло большое сердце из белых цветов, а дорога к нему была усеяна лепестками. По обеим сторонам от сердца стояли большие буквы, которые образовывали фразу "выходи за меня". Дополняли этот красивый декор зажженные свечи, музыкант, которая играла на скрипке, и холодные огни.

Возле фигуры сердца был экран, на котором появился жених. По видеосвязи он спросил, станет ли любимая его женой. Все это происходило на закате солнца, поэтому атмосфера была действительно сказочной.

Женщина согласилась выйти замуж за мужчину, хотя его и не было на помолвке. После того ей передали кольцо.

Хотя мужчина и не присутствовал лично, но он позаботился даже о фотографе, который сохранил ценные мгновения.

Смотрите видео романтического предложения без жениха:

В комментариях некоторые люди назвали эту ситуацию "красным флагом" и отметили, что девушке, вероятно, было очень грустно стоять в этой романтической атмосфере.