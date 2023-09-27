Але це зовсім не так. Видання Elle наводить декілька порад, які має знати кожна жінка для покращення сексуального життя зі своїм партнером.

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Важливі поради

Жінки люблять компліменти. Але і чоловіки не проти почути бодай декілька приємних слів на свою адресу. Хваліть свого партнера ще до того, як ви опинитеся у спальні.

Інколи спонтанний секс – саме те, що потрібно подружжю. Чоловіки хочуть, щоб їхні дружини отримували задоволення від інтиму, а не сприймали його як належне. Для них головне зачаровувати свою другу половинку, кажуть психологи.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



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Розширюйте ерогенні зони. Більшість жінок вважає, що чоловік має лише одну таку – пеніс. Але місць, яких варто торкатися, значно більше: груди, внутрішня частина стегон, обличчя.

Розкажіть про свої фантазії – чоловіки хочуть почути їх. Можете навіть написати власні сценарії та обирати один з них. Якщо вам обом до вподоби певні ідеї – втілюйте їх у спальні.

Говоріть з партнером, навіть під час сексу. Але не обговорюйте побутові проблеми. У такому випадку найкраще підійде лайка, похвала або чіткі інструкції до дії. За словами спеціалістів, це стимулює чоловіків почуватися сильними та мужніми.

Дозвольте чоловіку залицятися до вас. З роками подружнього життя втрачається романтика. Це впливає і на інтимні стосунки. Змусьте чоловіка добиватися вас, урізноманітнюйте своє життя "індивідуальною сексуальністю" – скористайтеся персональними секс-іграшками.

Для чоловіків секс займає не останні рядки у списку важливих справ. Вони діють за принципом "тут і зараз". Якщо такий план дій не завжди вас влаштовує – змініть своє ставлення. Наприклад, врахуйте переваги для здоров'я.