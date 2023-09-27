Но это совсем не так. Издание Elle приводит несколько советов, которые должна знать любая женщина для улучшения сексуальной жизни со своим партнером.

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Важные советы

Женщины любят комплименты. Но и мужчины не прочь услышать хотя бы несколько приятных слов в свой адрес. Хвалите своего партнера еще до того, как вы окажетесь в спальне.

Иногда спонтанный секс – именно то, что нужно супругам. Мужчины хотят, чтобы их жены получали удовольствие от интима, а не воспринимали его как должное. Для них главное очаровывать свою вторую половинку, говорят психологи.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество.



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Расширяйте эрогенные зоны. Большинство женщин считают, что у мужчины только одна такая – пенис. Но мест, к которым следует прикасаться, гораздо больше: грудь, внутренняя часть бедер, лицо.

Расскажите о своих фантазии – мужчины хотят услышать их. Можете даже написать собственные сценарии и выбирать один из них. Если вам обоим нравится определенные идеи – воплощайте их в спальне.

Говорите с партнером, даже во время секса. Но не обсуждайте бытовые проблемы. В таком случае лучше всего подойдет брань, похвала или четкие инструкции к действию. По словам специалистов, это стимулирует мужчин чувствовать себя сильными и мужественными.

Позвольте мужчине ухаживать за вами. С годами супружеской жизни теряется романтика. Это влияет и на интимные отношения. Заставьте мужчину добиваться вас, разнообразьте свою жизнь "индивидуальной сексуальностью" – воспользуйтесь персональными секс-игрушками.

Для мужчин секс занимает не последние строчки в списке важных дел. Они действуют по принципу "здесь и сейчас". Если такой план действий не всегда вас устраивает – измените свое отношение. К примеру, учтите преимущества для здоровья.