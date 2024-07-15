Бетті розповіла, що її хлопець Джон був змушений звільнитися з роботи у 2023 році. Наразі, щоб хоч якось звести кінці з кінцями, він змушений працювати відразу на 5 роботах. Через кризову ситуацію на ринку праці хлопець був змушений повернутися додому – до Лас-Вегаса.

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Пара була змушена завершити стосунки

Майже рік Бетті та Джон намагалися будувати стосунки на відстані. Однак це було дуже дорого. Насамперед тому, що доводилося літати одне до одного. Зрештою, пара вирішила розлучитися. Хоча це не означає, що їхні почуття згасли. У розлученні з коханим Бетті звинувачує погану економіку.

Дуже боляче усвідомлювати, що все це відбувається тільки через погану економіку і поганий ринок праці. Це так несправедливо, коли те, що йшло дуже добре, просто закінчується з незалежних від мене причин,

– наголосила Бетті.

Загалом наголошують, що Бетті та Джон – не єдина пара, чиї стосунки зруйнували гроші. На жаль, це стається постійно.