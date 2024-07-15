Бетти рассказала, что ее парень Джон был вынужден уволиться с работы в 2023 году. Сейчас, чтобы хоть как-то свести концы с концами, он вынужден работать сразу на 5 работах. Из-за кризисной ситуации на рынке труда парень был вынужден вернуться домой – в Лас-Вегас.

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Пара была вынуждена завершить отношения

Почти год Бетти и Джон пытались строить отношения на расстоянии. Однако это было очень дорого. Прежде всего потому, что приходилось летать друг к другу. В конце концов, пара решила расстаться. Хотя это не означает, что их чувства угасли. В разводе с любимым Бетти обвиняет плохую экономику.

Очень больно осознавать, что все это происходит только из-за плохой экономики и плохого рынка труда. Это так несправедливо, когда то, что шло очень хорошо, просто заканчивается по независящим от меня причинам,

– подчеркнула Бетти.

В общем отмечают, что Бетти и Джон – не единственная пара, чьи отношения разрушили деньги. К сожалению, это происходит постоянно.