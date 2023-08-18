Численні романи та 55-годинний шлюб: всі чоловіки, з якими Брітні Спірс мала стосунки

До особистого життя Брітні Спірс завжди прикута увага. Днями її чоловік Сем Асгарі підтвердив чутки про розлучення. Пара була разом 6 років, а тепер розриває стосунки. Однак це не перший розрив у житті відомої співачки.

До Сема Брітні зустрічалася з багатьма артистами, акторами, намагалася будувати сім'ю, однак всі ці історії кохання мали сумний кінець. На тлі нового розлучення Спірс 24 Канал розповість, яким було її особисте життя від підліткового віку й до сьогодні.

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Рег Джонс

У 14-річному віці Брітні почала зустрічатися з капітаном шкільної футбольної команди – Регом Джонсом, якому тоді було 17 років. Однак ці стосунки тривали лише два роки.

Джастін Тімберлейк

Ще у 12 років Брітні познайомилася з Джастіном Тімберлейком, але тоді навіть не здогадувалася, що колись у них будуть романтичні стосунки. Саме Джастін став її першим публічним бойфрендом. Їхня історія почалася у 1997 році, коли обоє були учасниками дитячого шоу "Клуб Міккі Маауса". Цей роман тривав 5 років. Подейкували, що Брітні зрадила обранця зі своїм хореографом Вейдом Робсоном, однак ніхто з них не коментував це.

Згодом Тімберлейк випустив трек Cry me a river, який присвятив Спірс, а їхній роман назвав "закоханістю двох 16-річних підлітків".



Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк / Фото Elle

Вейд Робсон

Були чутки, що після розриву з Тімберлейком, Брітні кілька місяців зустрічалася з хореографом Вейдом Робсоном, який власне і став причиною їхнього розриву.

Вони разом працювали над піснями артистки, однак жодного підтвердження про романтичні стосунки немає, тож це можуть бути лише чутки.

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Фред Дерст

Брітні та фронтмен гурту Limp Bizkit Фред Дерст разом працювали й, за словами Фреда, у них закрутився роман. Це сталося у 2003 році та тривало 4 місяці. Але сама виконавиця заперечувала зв'язок з танцівником.

Джаред Лето

Чутки про ці стосунки неодноразово викликали справжній бум в Голлівуді, однак ні актор, ні артистка не підтверджували й не спростовували їх. Була інформація, що пара познайомилася в розкішному ресторані Dolce у Лос-Анджелесі у 2003 році.

Колін Фаррелл

Того ж 2003 року ЗМІ писали про роман Брітні з актором Коліном Фарреллом. Вони разом з'явилися на прем'єрі фільмі "Рекрут", а потім папараці застукали пару на балконі готельного номера. Звісно, що жоден з них не підтвердив ймовірний роман.

Джейсон Александр

Тривалий час Джейсон та Брітні були хорошими друзями, а у 2004 році одружилися в Лас-Вегасі. Це був перший офіційний шлюб артистки, але вже через 55 годин його анулювали. Брітні назвала це "дурним вчинком, бунтом" з її боку. Александр тим часом розповідав журналістам, що був запасним аеродромом для артистки, коли та сварилася з Тімберлейком.



Брітні Спірс та Джейсон Александр / Фото Splashnews

Коламбус Шорт

За словами актора, батьки Брітні Спірс були категорично проти цих стосунків, а виконавиця продовжувала на зло їм зустрічатися з Коламбусом.

Кевін Федерлайн

З танцюристом Кевіном Федерлайном Брітні познайомилася у 2004 році і вже через три місяці пара зіграла весілля. У подружжя народилося двоє синів – Шон і Джейден, однак в артистки почалися серйозні проблеми – вона підсіла на наркотики та розхитала свою психіку. Врешті-решт у 2006 році Спірс подала на розлучення.



Брітні Спірс і Кевін Федерлайн / Фото Getty Images

Джейсон Травік

У 2011 році артистка приголомшила новиною про те, що знову виходить заміж. Тоді її обранцем став агент Джейсон Травік. Здавалося б, це казкові стосунки: Джейсон освідчився коханій під час вечері, подарував їй розкішну діамантову каблучку, вони запланували весілля. Однак і ці стосунки Брітні зазнали краху. У 2013 році пара оголосила про розрив, не назвавши причину такого рішення.

Джонатан Ротем

Музичний продюсер підтвердив роман з артисткою, назвавши їхні стосунки "складними". Сама ж Брітні, як зазвичай, нічого не казала.

Девід Лукадо

Адвокат Девід Лукадо став обранцем Брітні весною 2013 року. Чоловік потоваришував з її синами, вони разом відпочивали, але щастя було недовгим. Зовсім скоро ЗМІ почали писати, що Лукадо цікавиться іншими жінками, а згодом Брітні дізналася, що коханий зрадив її і розірвала стосунки.

Чарлі Еберсол

Цей роман почався у 2014 і тривав приблизно рік. Згодом артистка та письменник заявили, що історія не мала продовження через завантажений графік обох.

Сем Асгарі

Ця романтична історія почалася на знімальному майданчику кліпу Slumber Party. У 2017 році закохані розсекретили свої стосунки, а восени 2021 року Сем освідчився коханій. Це сталося після того, як суд припинив опікунство батька Брітні, який забороняв їй виходити заміж і народжувати дітей.

Влітку 2023 року з'явилися чутки, що Сем подав на розлучення та вимагає грошей, хоча вони підписували шлюбний контракт, в якому йдеться, що у випадку розриву чоловік нічого не отримає.

Однак згодом ці плітки спростували. Сем підтвердив рішення розлучитися, але не буде оскаржувати шлюбний договір в суді.

Після шести років кохання і відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу спільну подорож. Ми будемо зберігати любов і повагу, які ми відчуваємо один до одного, і я бажаю їй завжди всього найкращого. Лайно трапляється,

– написав він в інстаграм-сторіс.