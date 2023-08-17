Далі на сайті 24 Каналу читайте про 5 пар серед українських блогерів, які приголомшили підписників новиною про розставання.

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Таня Пренткович та Орест Мурій

Це розлучення спричинило активні обговорення в соцмережах, адже екси довго поливали одне одного брудом. За словами Тані, чоловік зрадив їй у їхній спальні. Орест зізнався, що щиро шкодує про свій вчинок, просив вибачення, намагався все повернути, але нічого не вийшло. Блогерка не змогла пробачити зраду, тому вони все-таки розлучилися.

Зараз єдині стосунки, які є між Тетяною та Орестом, – батьківські. У них залишився спільний син, який зараз живе з Танею та її другим чоловіком.



Таня Пренткович та Орест Мурій / Фото з соцмереж

Саша Бо та Ігор Пустовіт

Ще одним гучним розлученням в інста-світі відзначилися Саша Бо та Ігор Пустовіт. Пара вперше оголосила про розрив у червні 2021 року. Це неабияк здивувало фанів, адже в блозі блогерка показувала картинку ідеальної сім'ї. Вже у вересні Саша дала резонансне інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому зізналася про булімію та постійний стрес, який переживала у шлюбі. Також дівчина приголомшила розповідями про приниження та образи з боку чоловіка.

Ігор не забарився з відповіддю та дав інтерв'ю Славі Дьоміну. За його версією, аб'юзером у шлюбі була саме Саша, й через це у чоловіка був стокгольмський синдром. Після скандального розлучення обоє налагодили особисте життя й зараз спілкуються лише через дітей – в експодружжя залишилося двоє синів.



Саша Бо та Ігор Пустовіт / Фото з інстаграму блогерки

Таня Самбурська та Ігор

Франківська блогерка Таня Самбурська розлучається з чоловіком після 9 років стосунків. Ця новина приголомшила шанувальників дівчини. В інстаграмі блогерка показувала бездоганні стосунки, постійно розповідала, як кохає свого чоловіка. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Таня наголосила, що не хоче бруду, прагне зберегти адекватні, здорові стосунки з людиною, яку кохала.

Наша історія закінчилась. Жодних подробиць. Жодних натяків. Я поважаю свій вибір, тому ні слова про розлучення. Мені байдуже на хайп, мені цього не треба. Я хочу зберегти з людиною, яку кохала, адекватні, дорослі стосунки. Стосунки, які тривали 9 років, закінчились. І я вдячна Всесвіту за цей досвід. Це рішення приймалося зважено. Це сталося не сьогодні і не за один день. Це важливий крок. Як для мене, так і для Ігоря! Сподіваюсь, що кожен з нас знайде своє щастя!

– написала Самбурська в інстаграмі.



Таня Самбурська з чоловіком / Фото з інстаграму блогерки

Юля Верба та Денис Притула

Одна з найпопулярніших українських блогерок Юля Верба розірвала стосунки з Денисом Притулою. Тривалий час вони були в стосунках, разом відпочивали. Притула заради коханої навіть переїхав зі Львова до Івано-Франківська, де вони разом відкрили кафе. Та ця ідеальна картинка, за якою мільйони українців спостерігали в інстаграмі, також не мала щасливого продовження в реальному житті.



Юля Верба та Денис Притула / Фото з інстаграму блогерки

Іра Пістрюга та Андрій Буц

Нещодавно новиною про розрив здивувала ще одна інфлюенсерка Ірина Пістрюга. Минулого року вона вийшла заміж за колишнього пілота Андрія Буца, який освідчився їй після 5 місяців стосунків. Однак досі незрозуміло, що ж стало причиною розлучення. Ірина зазначає, що вони дуже сильно кохають одне одного, намагаються врятувати шлюб, однак поки що вирішили бути окремо.



Іра Пістрюга та Андрій Буц / Фото з інстаграму блогерки