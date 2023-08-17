Далі на сайті 24 Каналу читайте про 5 пар серед українських блогерів, які приголомшили підписників новиною про розставання.

Цікаво Стосунки після "Холостячки", про які тепер шкодують: історія Ксенії Мішиної й Олександра Еллерта

Це розлучення спричинило активні обговорення в соцмережах, адже екси довго поливали одне одного брудом. За словами Тані, чоловік зрадив їй у їхній спальні. Орест зізнався, що щиро шкодує про свій вчинок, просив вибачення, намагався все повернути, але нічого не вийшло. Блогерка не змогла пробачити зраду, тому вони все-таки розлучилися.

Зараз єдині стосунки, які є між Тетяною та Орестом, – батьківські. У них залишився спільний син, який зараз живе з Танею та її другим чоловіком.


Таня Пренткович та Орест Мурій / Фото з соцмереж

Ще одним гучним розлученням в інста-світі відзначилися Саша Бо та Ігор Пустовіт. Пара вперше оголосила про розрив у червні 2021 року. Це неабияк здивувало фанів, адже в блозі блогерка показувала картинку ідеальної сім'ї. Вже у вересні Саша дала резонансне інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому зізналася про булімію та постійний стрес, який переживала у шлюбі. Також дівчина приголомшила розповідями про приниження та образи з боку чоловіка.

Ігор не забарився з відповіддю та дав інтерв'ю Славі Дьоміну. За його версією, аб'юзером у шлюбі була саме Саша, й через це у чоловіка був стокгольмський синдром. Після скандального розлучення обоє налагодили особисте життя й зараз спілкуються лише через дітей – в експодружжя залишилося двоє синів.


Саша Бо та Ігор Пустовіт / Фото з інстаграму блогерки

Франківська блогерка Таня Самбурська розлучається з чоловіком після 9 років стосунків. Ця новина приголомшила шанувальників дівчини. В інстаграмі блогерка показувала бездоганні стосунки, постійно розповідала, як кохає свого чоловіка. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Таня наголосила, що не хоче бруду, прагне зберегти адекватні, здорові стосунки з людиною, яку кохала.

Наша історія закінчилась. Жодних подробиць. Жодних натяків. Я поважаю свій вибір, тому ні слова про розлучення. Мені байдуже на хайп, мені цього не треба. Я хочу зберегти з людиною, яку кохала, адекватні, дорослі стосунки. Стосунки, які тривали 9 років, закінчились. І я вдячна Всесвіту за цей досвід. Це рішення приймалося зважено. Це сталося не сьогодні і не за один день. Це важливий крок. Як для мене, так і для Ігоря! Сподіваюсь, що кожен з нас знайде своє щастя!
– написала Самбурська в інстаграмі.


Таня Самбурська з чоловіком / Фото з інстаграму блогерки

Одна з найпопулярніших українських блогерок Юля Верба розірвала стосунки з Денисом Притулою. Тривалий час вони були в стосунках, разом відпочивали. Притула заради коханої навіть переїхав зі Львова до Івано-Франківська, де вони разом відкрили кафе. Та ця ідеальна картинка, за якою мільйони українців спостерігали в інстаграмі, також не мала щасливого продовження в реальному житті.


Юля Верба та Денис Притула / Фото з інстаграму блогерки

Нещодавно новиною про розрив здивувала ще одна інфлюенсерка Ірина Пістрюга. Минулого року вона вийшла заміж за колишнього пілота Андрія Буца, який освідчився їй після 5 місяців стосунків. Однак досі незрозуміло, що ж стало причиною розлучення. Ірина зазначає, що вони дуже сильно кохають одне одного, намагаються врятувати шлюб, однак поки що вирішили бути окремо.


Іра Пістрюга та Андрій Буц / Фото з інстаграму блогерки