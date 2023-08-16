Яким було життя Ксенії та Олександра після фіналу "Холостячки" і як вони живуть зараз – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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Початок спільної історії на "Холостячці"

Як з'ясувалося на першій вечірці, Еллерт познайомився з Мішиною ще задовго до проєкту. Він навіть писав їй в соцмережах, але романтичні стосунки тоді не зав'язалися. Тож Олександр вирішив підкорити серце акторки на "Холостячці".

Того вечора Мішина отримала особливий подарунок від майбутнього обранця – срібну підвіску з кулоном у формі ґудзика, яку він виготовив саме. Тоді між ними промайнула іскра.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт на першій вечірці / Фото СТБ

Вже на третьому тижні реаліті-шоу Олександр отримав шанс організувати для "Холостячки" індивідуальне побачення. І це було максимально романтично: чуттєве танго, багато розмов, фотосесія. Тоді Ксенія не приховала, що Еллерт подобається їй, що хоче продовження спілкування.



Перше індивідуальне побачення Мішиної та Еллерта / Фото з інстаграму проєкту

На 5 тижні відбулося побачення Ксенії та Олександра в Олешківських пісках, що на Херсонщині. Вони каталися на квадроциклах, розглядали зоряне небо, насолоджувалися одне одним. Саме це побачення вивело стосунки пари на новий рівень, адже спочатку вони поцілувалися, а потім залишилися ночувати в пустелі.

Наступного разу комік організував для коханої "сафарі" на узбережжі Дніпра. Звісно, що не обійшлося без поцілунків.



Побачення Мішиної та Еллерта / Фото з інстаграму проєкту

Згодом Еллерт навіть познайомив Мішину зі своєю донькою Елею від першого шлюбу. А Ксенія взяла на це побачення сина Платона, якого виховує сама.



Побачення Мішиної та Еллерта з дітьми / Фото з інстаграму проєкту

У фіналі проєкту акторка познайомила Олександра з батьком. Саме тоді чоловік сказав, що кохає її, однак Ксенію збентежило те, що зізнання відбулося саме у присутності тата.

Попереду на Мішину чекав головний вибір. На фінальній церемонії Олександр Еллерт та його конкурент Олексій Тригубенко зізналися дівчині у коханні. Однак взаємністю вона могла відповісти лише одному. І її обранцем став саме Олександр.



Еллерт і Мішина у фіналі "Холостячки" / Фото СТБ

Життя пари після фіналу

Закохані прийшли на пост-шоу проєкту, де зізналися, що їхні стосунки продовжилися після телевізійного фіналу. Після цього ніхто вже нічого не приховував, Мішина та Еллерт з'являлися на публіці, відпочивали, не приховували своє щастя. Вони жили разом та будували сім'ю.



Мішина та Еллерт / Фото з інстаграму коміка

Неочікуване розставання

Однак, як з'ясувалося, щастя тривало недовго. У квітні 2021 року в мережі з'явилися чутки про розставання пари. Причиною цього стало те, що Ксенія видалила всі фотографії з Еллертом та відписалася від нього у соцмережах.

Згодом вона розповіла, що стосунки переживали складний період, однак вони намагалися врятувати кохання. Навіть зробили парні татуювання у вигляді сердечок. Але історія таки не мала продовження.



Парні татуювання Мішиної та Еллерта / Фото з інстаграму "Холостячки"

16 липня Мішина заявила, що назавжди розірвала ці стосунки.

Ми більше не пара, це моє остаточне рішення. Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї зняли б драму,

– сказала акторка.

Щоб пережити цей період, Ксенія багато подорожувала, відпочивала з подругами та сином. З Еллертом то мирилася, то розставалася, казала, що кохає. Однак врешті-решт закохані розлучилися назавжди.

Зараз комік живе в США, куди виїхав після початку повномасштабного вторгнення й отримав багато хейту на свою адресу. А днями Олександр заявив, що взагалі шкодує про участь в "Холостячці" та стосунки з Ксенією, яка залишила "шрам на серці".