"Це була "дія", – Брітні Спірс розповіла про перший поцілунок з Джастіном Тімберлейком

Брітні Спірс у своїх мемуарах "Жінка в мені" розповіла, яким був її перший поцілунок з Джастіном Тімберлейком. Він відбувся ще у часи зйомок "Нового клубу Мікі Мауса".

Перший поцілунок зірок

Брітні Спірс знімалася у шоу впродовж 1993 – 1995 років, то ж очевидно, що перший поцілунок з Тімберлейком відбувся, коли їм було по 12 – 14 років.

Читайте також Пустилася берега: як Брітні Спірс переживає розлучення із Семом Асгарі

У шоу знімалися й інші відомі зараз актори: Раян Гослінг та Крістіна Агілера. Брітні швидко познайомилася з Джастіном, адже вони були однолітками, а решта акторів – на кілька років старші. Якось зіркові підлітки грали у відому гру "Правда чи дія".

Одного разу під час ночівлі ми грали в "Правда чи дія", і хтось змусив Джастіна поцілувати мене,

– пригадала Брітні.

У той момент на фоні звучала пісня Джанет Джексон.



Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк на шоу "Новий клуб Мікі Мауса" / Фото Everett REX Shutterstosk

Актуально Численні романи та 55-годинний шлюб: всі чоловіки, з якими Брітні Спірс мала стосунки

Що відомо про стосунки Спірс та Тімберлейка

Знаменитості почали зустрічатися у 1998 році. Вони разом з'являлися на червоних доріжках, модних показах та інших подіях, де не соромилися показувати свої почуття. Восени 2001 року закохані разом купили будинок у Лос-Анджелесі, а Джастін навіть подарував коханій каблучку за 100 тисяч доларів. ЗМІ одразу заговорили про заручини, однак з'ясувалося, що це був просто подарунок.

Після 4 років стосунків пара неочікувано оголосила про розрив, чим шокувала своїх шанувальників.

Через розрив зі співачкою Джастін написав пісню Cry Me A River, яка згодом стала хітом і принесла йому ще більшу популярність. Композицію про розбите серце співак присвятив Брітні.