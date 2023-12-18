Бреду Пітту – 60 років: найгучніші романи голлівудського серцеїда

Відомий голлівудський актор Бред Пітт 18 грудня святкує свій 60-й день народження. З роками він не втрачає привабливість і залишається секс-символом для багатьох жінок у всьому світі. Навіть зараз актор крутить роман з молодшою на майже 30 років жінкою.

У житті Бреда Пітта було багато жінок, адже він відомий голлівудський серцеїд. 24 Канал розповідає про найгучніші романи актора.

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Робін Гівенс

Наприкінці 80-х юний Пітт вже був популярний серед жінок. Він закрутив роман не з абиким, а з моделлю та колишньою дружиною боксера Майка Тайсона – Робін Гівенс. Спортсмен навіть розповідав, що якось застукав солодку парочку разом у ліжку. Однак Гівенс усе заперечила, коли журналісти про це питали.

Джилл Шунел

У 1989 році Бред декілька місяців зустрічався з колегою по знімальному майданчику фільму "Скорочуючи клас" Джилл Шунел. Згодом акторку прозвали "королевою крику" через те, що вона часто знімалася у фільмах жахів. Бред навіть освідчився дівчині, однак у весілля їхні стосунки не переросли. Джилл покинула актора заради продюсера.



Бред важко переживав розрив з Шунел / Фото Getty Images

Джульєтт Льюіс

Під час роботи над фільмом "Занадто молода, аби померти" Пітт познайомився з акторкою Джульєтт Льюіс. В одному з інтерв'ю жінка зізналася, що вони одразу дуже закохалися. Стосунки акторів тривали 3 роки, а завершилися через те, що Джульєтт не витримала популярності коханого та надмірної уваги від інших жінок.



Бред Пітт 3 роки зустрічався з Джульєтт Льюіс / Фото Getty Images

Гвінет Петлроу

Ще однією жінкою, якій Бред Пітт освідчився, але з якою так і не одружився, стала Гвінет Петлроу. Стосунки між акторами закрутилися на знімальному майданчику фільму "Сім", де Бред та Гвінет грали подружню пару. Зірки зустрічалися впродовж 1994 – 1997 років. Згодом Петлроу казала, що розрив був дуже болючим, але правильним на той час.

Вже у 2023 році у подкасті Call Her Daddy жінка зізналася, що між ними була сильна хімія, і вона вважала Пітта коханням всього свого життя.

Піта і Петлроу називали однією з найстильніших пар Голлівуду: відео

Дженніфер Еністон

Культовий роман розпочався з побачення на осліп у 1998 році, а вже через рік Дженніфер Еністон та Бред Пітт одружилися. Актор витратив на каблучку для коханої 500 тисяч доларів, а на весілля молодята запросили 200 гостей. Їхньою парою захоплювався весь Голлівуд.

У 2001 році подружжя разом знялося в одному з епізодів серіалу "Друзі", а у 2004 році Дженніфер зізналася, що готова народити дитину. Однак сумнозвісний фінал цієї історії усім відомий – Бред зрадив дружину.

До речі, зараз у Дженніфер та Бреда дружні стосунки. Детальніше про їхній роман і стосунки після розриву – можна прочитати тут



Бред та Дженніфер у 2000 році / Фото Getty Images

Анджеліна Джолі

Екранна пристрасть на зйомках фільму "Містер та місіс Сміт" переросла у справжню. Бред розлучився з Дженніфер Еністон та закрутив роман з Анджеліною Джолі. Увесь Голлівуд одразу розділився на прихильників Еністон та Джолі. Анджеліну охрестили "розлучницею", однак це не завадило парі прожити разом 11 років і виховати 6 дітей (3 спільних і 3 усиновлених).



Парою Бреда Піта та Анджеліни Джолі захоплювався весь світ / Фото Getty Images

До речі, пара тривалий час не поспішала з одруженням. Узаконити свої стосунки вони вирішили лише під натиском дітей, які мріяли побачити маму у білій сукні. У весільній церемонії, яка відбулася 23 серпня 2014 року у старовинному замку у Франції, головну роль відвели дітям. Наречену до вівтаря вели сини Меддокс та Пакс, а доньки Захара та Вів'єн у цей час кидали у повітря пелюстки квітів. Завданням Шайло та Нокс було принести молодятам обручки. До речі, на сукні Анджеліни були вишиті вручну дитячі малюнки. Загалом на весілля запросили 20 гостей, воно було дуже сімейним та зворушливим.

У 2016 році пара шокувала тим, що розійшлася, а Анджеліна попросила одноосібну опіку над дітьми. Офіційно найвідоміше подружжя Голлівуду розлучилося у 2019 році, але скандальні суди щодо бізнесу та дітей тривають і досі.

Життя після Джолі

Після розлучення з Анджеліною Бреду приписували багацько романів, однак у щось серйозне вони не переростали. Серед нових пасій актора були архітекторка Нері Оксман, заміжня модель Ніколь Потуральськи, модель Емілі Ратаковскі.

У лютому 2023 році ЗМІ писали, що Пітт вже 3 місяці зустрічається з молодшою на майже 30 років Інес де Рамон та навіть познайомив її з дітьми. До речі, раніше Рамон була одружена з зіркою серіалу "Щоденник вампіра" Полом Веслі.

У листопаді актор підтвердив усі чутки про новий роман, коли з'явився на публіці з молодою коханою.

За 60 років Бред Пітт полонив чимало жіночих сердець. Та і зараз він не втрачає позицій, адже з віком стає ще привабливішим.