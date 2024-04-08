Скандальний шлюб: 16-річна "королева краси" одружилася з 65-річним політиком

У Бразилії трапився скандал через шлюб 16-річної дівчини з чоловіком, який старший від неї на 49 років. Цей союз привернув особливу увагу громадськості після того, як стало відомо, що новоспечений зять підвищив маму своєї юної дружини одразу наступного дня після весілля.

Пара не порушила закон

Зараз Каунане Роде 17 років, а її чоловіку Гіссаму Хуссейну Дехайні – 66 років. Нещодавно нестандартне подружжя відсвяткувало першу річницю свого шлюбу.

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Каунане ще вчиться в середній школі. Минулого року вона посіла друге місце на конкурсі краси "Міс Араукарія". Водночас її чоловік – колишній мер міста. Вони одружилися після того, як дівчині виповнилося 16 років. За законом такий шлюб дозволений. Адже у Бразилії люди, які досягли 16-річного віку, можуть одружуватися з дозволу обох батьків або законних представників.



Подружжя в шлюбі вже рік / Фото @kau.cmg_

Однак громадськість обурив той факт, що мати дівчини працює на свого зятя. Одразу після весілля він призначив її секретарем відділу культури.

У річницю весілля Каунане опублікувала в інстаграмі допис зі скриншотом свого імені та імені її чоловіка у пошуковому запиті й написала: "Рік бажання знати: шанувальники чи ненависники"?.



Дівчина публікує фото зі своїм чоловіком у соцмережах / Фото @kau.cmg_

Багато людей у Бразилії підтримують стосунки пари з різницею у віці й вважають, що вони є "прикладом справжнього кохання та подолання забобонів".