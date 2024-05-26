"Ромео міг би мені позаздрити": як Богдан Бенюк зустрів кохання життя у 5 років

Відомий український актор Богдан Бенюк зізнається, що йому міг би позаздрити шекспірівський Ромео. Усе тому, що герой зустрів Джульєтту, коли їй було 13. Тим часом історія кохання Бенюка розпочалася, коли його обраниці Уляні було 5 років.

Богдан та Уляна перебувають у шлюбі з 1977 року. Своєю історією вони показують, що кохання живе зовсім не три роки, а скільки, скільки закохані самі цього захочуть. Love 24 розповідає, що відомо про пару.

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Доленосне знайомство у дитинстві

Кохання життя Богдан зустрів у 5 років. Уляна була його ровесницею. Тоді сім'я дівчинки переїхала у Битків, де жили Бенюки. Уляна пішла у місцевий дитсадок й з першої зустрічі запала Богдану в серце. Актор зізнавався, що у дитсадку був, як маленький султан. Водночас жодна з місцевих дівчаток так і не полонила його дитяче серце.

Богдан розповідав, що коли побачив Уляну, першим поривом було заховатися за дверима другої кімнати садка.

І коли "моє з першого погляду кохання" переступило поріг кімнати, я його раптово міцно цьомкнув у щічку! І з того часу ми з нею стали назавжди не розлий вода,

– ділився актор.

Зустрічатися Богдан та Уляна почали на першому курсі університету. З того часу закохані пройшли довгий та щасливий шлях. У них – троє дітей: доньки Мар'яна та Олеся та син Богдан-Гордій.



Богдан та Уляна / "Ділова столиця"

Секрет щастя від Бенюка

Актор охоче ділиться секретами свого сімейного щастя. Зокрема, зізнавався, що колись не розумів, для чого часто зізнаватися дружині у коханні. Бо він же й так щодня показує це вчинками. Водночас згодом збагнув: теплі слова – важливі. Вони душевно підіймають двох людей і допомагають їм триматися.

Бенюк переконаний, що любов потрібно весь час підігрівати внутрішніми ресурсами. Вона має стадії переходу: від штилю до спалаху. Все залежить від людей. Не буває, як у Ромео і Джульєтти, любов видозмінюється, і люди з нею зростають.

За словами актора, його подружнє життя – його гордість. А дружина Уляна проявляє неабияку мудрість, аби ця історія була винятково щасливою.