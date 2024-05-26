Богдан и Ульяна находятся в браке с 1977 года. Своей историей они показывают, что любовь живет вовсе не три года, а сколько, сколько влюбленные сами этого захотят. Love 24 рассказывает, что известно о паре.

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Судьбоносное знакомство в детстве

Любовь жизни Богдан встретил в 5 лет. Ульяна была его ровесницей. Тогда семья девочки переехала в Бытков, где жили Бенюки. Ульяна пошла в местный детсад и с первой встречи запала Богдану в сердце. Актер признавался, что в детском саду был, как маленький султан. В то же время ни одна из местных девочек так и не пленила его детское сердце.

Богдан рассказывал, что когда увидел Ульяну, первым порывом было спрятаться за дверью второй комнаты садика.

И когда "моя с первого взгляда любовь" переступила порог комнаты, я его внезапно крепко поцеловал в щечку! И с тех пор мы с ней стали навсегда не разлей вода,

– делился актер.

Встречаться Богдан и Ульяна начали на первом курсе университета. С тех пор влюбленные прошли долгий и счастливый путь. У них – трое детей: дочери Марьяна и Олеся и сын Богдан-Гордей.



Богдан и Ульяна / "Деловая столица"

Секрет счастья от Бенюка

Актер охотно делится секретами своего семейного счастья. В частности, признавался, что когда-то не понимал, для чего часто признаваться жене в любви. Потому что он же и так ежедневно показывает это поступками. В то же время впоследствии понял: теплые слова – важны. Они душевно поднимают двух людей и помогают им держаться.

Бенюк убежден, что любовь нужно все время подогревать внутренними ресурсами. Она имеет стадии перехода: от штиля до вспышки. Все зависит от людей. Не бывает, как у Ромео и Джульетты, любовь видоизменяется, и люди с ней растут.

По словам актера, его супружеская жизнь – его гордость. А жена Ульяна проявляет незаурядную мудрость, чтобы эта история была исключительно счастливой.