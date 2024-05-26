Богдан та Уляна перебувають у шлюбі з 1977 року. Своєю історією вони показують, що кохання живе зовсім не три роки, а скільки, скільки закохані самі цього захочуть. Love 24 розповідає, що відомо про пару.

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Доленосне знайомство у дитинстві

Кохання життя Богдан зустрів у 5 років. Уляна була його ровесницею. Тоді сім'я дівчинки переїхала у Битків, де жили Бенюки. Уляна пішла у місцевий дитсадок й з першої зустрічі запала Богдану в серце. Актор зізнавався, що у дитсадку був, як маленький султан. Водночас жодна з місцевих дівчаток так і не полонила його дитяче серце.

Богдан розповідав, що коли побачив Уляну, першим поривом було заховатися за дверима другої кімнати садка.

І коли "моє з першого погляду кохання" переступило поріг кімнати, я його раптово міцно цьомкнув у щічку! І з того часу ми з нею стали назавжди не розлий вода,

– ділився актор.

Зустрічатися Богдан та Уляна почали на першому курсі університету. З того часу закохані пройшли довгий та щасливий шлях. У них – троє дітей: доньки Мар'яна та Олеся та син Богдан-Гордій.



Богдан та Уляна / "Ділова столиця"

Секрет щастя від Бенюка

Актор охоче ділиться секретами свого сімейного щастя. Зокрема, зізнавався, що колись не розумів, для чого часто зізнаватися дружині у коханні. Бо він же й так щодня показує це вчинками. Водночас згодом збагнув: теплі слова – важливі. Вони душевно підіймають двох людей і допомагають їм триматися.

Бенюк переконаний, що любов потрібно весь час підігрівати внутрішніми ресурсами. Вона має стадії переходу: від штилю до спалаху. Все залежить від людей. Не буває, як у Ромео і Джульєтти, любов видозмінюється, і люди з нею зростають.

За словами актора, його подружнє життя – його гордість. А дружина Уляна проявляє неабияку мудрість, аби ця історія була винятково щасливою.