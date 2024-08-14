Батько таємно розіслав весільні запрошення усій родині: наречена шаленіє від люті

Одна наречена була просто приголомшена, коли дізналася, що її батько таємно розіслав весільні запрошення родичам, яких вона навіть ніколи не бачила. Жінка обурена такою самодіяльністю тата, адже весілля оплачує вона та наречений, а не батьки.

Наречена більше не хоче спілкуватися з татом

Наречена розповіла, що зараз живе в іншій країні. Її батько, який дуже любить ходити в гості до родичів, запропонував самостійно роздати їм запрошення.

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Ця ідея здалася доньці логічною, адже у неї не було часу летіти на батьківщину, щоб роздати гостям запрошення. Наречена відправила батьку точну кількість запрошень і кілька разів обговорила з ним список гостей.

Через кілька тижнів батько попросив доньку надіслати PDF-формат запрошення, щоб він відправив його родичу, який живе за 2 години їзди. Та жінка точно не очікувала того, що сталося далі.

Коли я повернулася на батьківщину, то протягом перших кількох годин дізналася, що батько проігнорував мій список і надіслав PDF-версію запрошення кожному родичу, включно з людьми, яких я навіть ніколи не бачила,

– сказала наречена.

Жінка була приголомшена, а батько сказав лиш, що негарно запрошувати родичів вибірково й треба кликати всіх. Наречена сильно розізлилася на батька за таку самодіяльність. Вона намагалася пояснити йому, що це її весілля, за яке вона сама й платить. Мовляв, якщо батько дуже хоче бачити когось з цих родичів на весіллі, то хай за них заплатить.

Зрештою батько таки перепросив за свій вчинок, але наречена впевнена – він зробив це нещиро. Чоловік сказав, щоб донька сама скасувала запрошення гостям, які роздав батько. Після цієї історії наречена більше не хоче спілкуватися з татом.