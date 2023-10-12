Так, Стрейзанд розкрила таємницю – яку пропозицію їй зробив Марлон Брандо під час вечірки Vanity Fair перед тим, як вони стали друзями на все життя.

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Пропозиція Брандо

Барбра Стрейзанд відверто зізнавалася, що у певний час не була задоволена своєю зовнішністю, але вона приваблювала чимало чоловіків. Згідно до того, що може з'явитися у книзі, то і зірка "Хрещеного батька" Марлон Брандо не був виключенням у списку прихильників Стрейзанд.

Як пише видання, у 1996 році чоловік зробив своїй колезі досить непристойну пропозицію – запропонував секс. При цьому Брандо був на той час одружений. Звісно Барбра йому відмовила, але після цього вони стали друзями на все життя.

Але цей випадок був не єдиний. Згодом Брандо знову звернувся до Стрейзанд з непристойною пропозицією. На що тій довелося шукати дуже оригінальну відмовку.

Я сказала: "Марлоне, я не можу залишитися з тобою на ніч. Я піду з тобою на день",

– пригадала Барбра.

Зазначимо, наразі Барбра Стрейзанд у шлюбі з Джеймсом Броліном. Вони одружилися у 1998 році після того, як погодилися на побачення наосліп.

"Я зустріла його за обідом і очікувала, що він буде бородатим гірським чоловіком. Натомість він відстриг усе своє волосся і був гладко поголений. Я запитала його: "Хто зіпсував тобі волосся?". Пізніше він зізнався мені, що тоді закохався в мене", – пригадувала Стрейзанд.

Сам Бролін на питання про секрет подружніх стосунків відповідав, що треба вміти бути переговорником і мати терпіння.