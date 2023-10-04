Під час прелюдії, обговорюючи фантазії зі своїм партнером, ви зможете підсилити свій сексуальний стан. Підбирайте правильні слова, інтонацію та дивуйте свого коханого або кохану!

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Сексуальні фрази можуть бути корисними для пар, які перебувають на відстані. Спілкування телефоном або через Skype може створити незабутні відчуття.

Важливо запам'ятати, що сексуальні розмови не повинні перетворювати вас на акторів з фільмів для дорослих. Використання ненатуральних фраз або виразів, які не відображають вашого справжнього "я", може викликати сміх, а не бажання і збудження.

Будьте собою і висловлюйте свої почуття чесно і відверто.

10 спокусливих фраз до і під час сексу

Немає жодного ідеального набору фраз для інтимних розмов. Якщо ви ще не мали досвіду у спокусливому спілкуванні, то, можливо, спочатку вам буде дивно. Важливо не нервуватися й уважно слухати свого партнера.

"Мої соски такі тверді не від холоду";

"А я зараз без трусиків";

"Мені подобається, коли ти збуджуєшся";

"Не дивись на мене так! Ти мене заводиш";

"Ти така волога/вологий";

"Цей вид ззаду зводить мене з розуму";

"Твоє тіло таке пружне";

"Не стримуй себе";

"Мені подобається, коли ти зверху";

"Хочу досягти кульмінації одночасно".

Спокуса під час сексу / Pexels