Во время прелюдии, обсуждая фантазии со своим партнером, вы сможете усилить свое сексуальное состояние. Подбирайте правильные слова, интонацию и удивляйте любимого или любимого!

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Сексуальные фразы могут быть полезны для пар, находящихся на расстоянии. Общение по телефону или через Skype может создать незабываемые ощущения.

Важно запомнить, что сексуальные разговоры не должны превращать вас в актеров из фильмов для взрослых. Использование ненатуральных фраз или выражений, не отражающих вашего настоящего "я", может вызвать смех, а не желание и возбуждение.

Будьте собой и выражайте свои чувства честно и откровенно.

10 соблазнительных фраз до и во время секса

Нет идеального набора фраз для интимных разговоров. Если у вас еще нет опыта в соблазнительном общении, то, возможно, поначалу вам будет странно. Важно не нервничать и внимательно слушать своего партнера.

"Мои соски такие жесткие не от холода";

"А я сейчас без трусиков";

"Мне нравится, когда ты возбуждаешься";

"Не смотри на меня так! Ты меня заводишь";

"Ты такая влага/влажная";

"Этот вид сзади сводит меня с ума";

"Твое тело такое упругое";

"Не сдерживай себя";

"Мне нравится, когда ты сверху";

"Хочу добиться кульминации одновременно".

Искушение во время секса / Pexels