"Цілую з першого рядка": 7 зворушливих цитат про кохання з листів Василя Симоненка до дружини

Якщо згадувати про справжнє кохання, то на думку одразу спадають листи відомого українського поета Василя Симоненка до дружини Люсі. Закохані майже не бачились, тому чоловік зізнавався у своїх почуттях на папері.

Вони познайомились, коли Василь Симоненко проходив практику у редакції видання "Черкаська правда". Людмила тоді працювала кур'єркою, а згодом стала коханням всього життя поета.

Теж цікаво Вона скаже "так": 5 оригінальних ідей, як зробити пропозицію руки й серця

Кохання Василя Симоненка та Людмили

Люся змогла полонити серце не лише Василя, але і його друга Станіслава Буряченка. Останній, зокрема, говорив: "Очевидно, Вася більше припав їй до серця. Якось, повернувшись з відрядження, почув від нього вбивчу для мене інформацію: "Славко, можеш мене вітати. Одружуюсь"".

Згодом у подружжя народився син Олесь. У своїх листах Симоненко звертався до дружини з особливою ніжністю: "Малеча", "Малюся", "Кнопочко", "Мила моя дівчинко". А у коханні зізнавався словами "Люся! Люся! Я боюся, що влюблюся!"

Василь Симоненко з дружиною / Фото з відкритих джерел

LifeStyle 24 зібрав зворушливі цитати з листів Василя Симоненка до дружини Людмили. Поет вмів кохати по-справжньому та розповідати про це у рядках.

Листи Василя Симоненка до дружини