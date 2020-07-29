Українська акторка Лілія Ребрик приступила до зйомок нового телепроєкту. Наразі зірка працює над 3 сезоном серіалу "Папаньки" та залюбки ділиться яскравими кадрами зі знімального майданчика. Окрім цього, Лілія Ребрик розсекретила лайфхаки акторської роботи.

Нова роль Лілії Ребрик

28 липня Лілія Ребрик заінтригувала прихильників дописом в інстаграмі. Актриса постала перед камерами у яскравій сукні та з округлим вагітним животом. Чимало підписників блогу зірки зазначили, що це кінообраз для нового проєкту, а от інші взялись вітати Лілію Ребрик з поповненням.

Дивіться також В Україні розпочались зйомки 2 сезону серіалу "Папік": перші фото і деталі

Вже за добу акторка зізналась, що знімається у 3 сезоні комедійного серіалу "Папаньки". Саме там її героїня постане вагітною.

"Так, це моя кіновагітність (до речі, друга кіновагітність у моїй кар'єрі). І так, це початок зйомок 3 сезону "Папаньки", обожнюваний і мною, і, сподіваюсь, вами! Кожен проєкт для мене – це як дитина, яку я палко люблю, тішуся їй і радію всім успіхам і досягненням! І кожен проєкт – це, звісно, величезна праця для всієї команди", – розповіла Лілія Ребрик.

Лайфхаки від Лілії Ребрик

Також акторка вирішила відповісти на популярне питання серед підписників блогу та відкрити свої лайфхаки акторської роботи. Зокрема, Лілія Ребрик наголосила, що не вивчення текстів є найскладнішим у її професії, а правильна і переконлива подача.

Ви часто питаєте мене: "Як можливо вивчити таку кількість тексту?" Одразу відповідаю: "Нелегко, але все реально!" Насправді вивчити текст – це найлегше. Найскладніше – це зрозуміти і відчути, що стоїть за цим текстом, за цими літерами. Адже ми у житті розмовляємо не просто словами, а діями, підтекстами, думками, тілом і поглядами,

– розповіла Лілія Ребрик.

Глядачі, за словами актриси, завжди відчувають правдивість гри, тому в цьому і полягає її майстерність. А от вивчити великі тексти допомагає часте перечитування вголос. Ця практика, за словами Лілії Ребрик, розвиває мовлення, здатність говорити та розуміти зміст.

Не пропустіть 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн

"Моя порада – вчіть вголос і тільки вголос. Коли я тільки робила перші кроки в акторстві і на телебаченні, потрібно було знати напам‘ять тексти, я вчила їх вголос всюди! Тоді я ще не мала машини і їздила в метро, багато ходила пішки. Щоб люди не подумали, що я божевільна, я прикладала до вуха телефон і просто проговорювала тексти. І так їх завжди вчила, вчила, вчила. Ну, а тепер пам’ять уже натренована і вивчення текстів мені вже дається легко", – поділилась Лілія Ребрик.