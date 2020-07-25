Гімнастка Лілія Подкопаєва побудувала успішну кар'єру в Україні та США. Популярність та визнання вона отримала після перемоги на Олімпійських іграх. Через 24 роки вона пригадала своє найбільше досягнення та показала, як виборола золото на змаганнях.

На особистій сторінці в інстаграмі 41-річна Лілія Подкопаєва опублікувала архівне фото, зроблене 24 роки тому під час Олімпійських ігор в Атланті. 25 липня 1996 року вона стала абсолютною чемпіонкою, підкоривши найбільшу особисту вершину та втіливши мрію всього життя.

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Попри те, що в кар'єрі зірки було чимало перемог, саме цю вона вважає знаковою та поворотною у своєму житті. Лілія Подкопаєва не втомлюється повторювати, що досягнула такого шаленого успіху завдяки особистій тренерці Галині Лосінській.

"Навіть через стільки років неможливо забути цей стукіт серця, напругу, що переповнювала мене, а потім шквал оплесків і сльози радості… Саме цей день залишиться вирішальним для мене, підсумком неосяжної роботи і зусиль, найбільшою перемоги", – зворушливо написала олімпійська чемпіонка.

Лілія Подкопаєва також опублікувала відео свого виступу на XXVI Олімпійських іграх. На цих кадрах вона зображена 17-річною гімнасткою, яка вже встигла досятнути перемог у великому спорті. Всього за кілька годин допис засипали коментарями, у яких прихильники захоплювалися маленькою, але сильною духом українкою.