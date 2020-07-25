Гимнастка Лилия Подкопаева построила успешную карьеру в Украине и США. Популярность и признание она получила после победы на Олимпийских играх. Через 24 года она вспомнила свое самое большое достижение и показала, как завоевала золото на соревнованиях.

На личной странице в инстаграме 41-летняя Лилия Подкопаева опубликовала архивное фото, сделанное 24 года назад во время Олимпийских игр в Атланте. 25 июля 1996 года она стала абсолютной чемпионкой, покорив самую большую личную вершину и воплотив мечту всей жизни.

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Несмотря на то, что в карьере звезды было немало побед, именно эту она считает знаковой и поворотной в своей жизни. Лилия Подкопаева не устает повторять, что достигла такого огромного успеха благодаря личному тренеру Галине Лосинской.

"Даже спустя столько лет невозможно забыть этот стук сердца, напряжение, которое переполняло меня, а потом шквал аплодисментов и слезы радости... Именно этот день останется решающим для меня, итогом необъятной работы и усилий, самой победы", – трогательно написала олимпийская чемпионка.

Лилия Подкопаева также опубликовала видео своего выступления на XXVI Олимпийских играх. На этих кадрах она изображена 17-летней гимнасткой, которая уже успела достичь побед в большом спорте. Всего за несколько часов сообщение засыпали комментариями, в которых поклонники восхищались маленькой, но сильной духом украинкой.