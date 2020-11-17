З кожним новим проєктом популярність ведучої Лесі Нікітюк шалено зростає. Однак засновники однієї з фан-сторінок вирішили нажитися на любові користувачів до зірки. Вони вимагали гроші, обіцяючи рекламу від кумира.

Вже не вперше ім'ям Лесі Нікітюк намагаються скористатися шахраї у соціальних мережах. У квітні до зірки звернулись тисячі людей, які "повелись" на розіграш автомобіля BMW, котрий нібито організувала народна улюблениця. В інстаграм-сторіс ведуча розповіла про нову "схему", яку вигадали її фани.

До теми Скільки вам потрібно грьобаних грошей, – Леся Нікітюк звернулась до шахраїв у соцмережах

Так, одна з фан-сторінок Лесі Нікітюк з кількістю підписників у 25,7 тисяч користувачів пропонувала рекламу від імені зірки, за яку знову і знову вимагала 300 гривень. Зрозуміло, що рекламний допис за участі знаменитості в профілі так і не з'явився.

Сама ведуча зізналась, що наразі не має жодної офіційної фан-сторінки, а з людьми, які пропонували рекламу від її імені, навіть незнайома. Однак Леся Нікітюк пообіцяла розібратися в цій ситуації.

У мене немає офіційної фан-сторінки. Це все "розводняк",

– публічно заявила ведуча.



Леся Нікітюк розповіла про фанатів-шахраїв / Фото Instagram Stories / @lesia_nikituk