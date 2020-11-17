С каждым новым проектом популярность ведущей Леси Никитюк безумно растет. Однако основатели одной из фан-страниц решили нажиться на любви пользователей к звезде. Они требовали деньги, обещая рекламу от кумира.

Уже не впервые именем Леси Никитюк пытаются воспользоваться мошенники в социальных сетях. В апреле к звезде обратились тысячи людей, которые "повелись" на розыгрыш автомобиля BMW, который якобы организовала народная любимица. В инстаграм-сторис ведущая рассказала о новой "схеме", которую придумали ее фаны.

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Так, одна из фан-страниц Леси Никитюк с количеством подписчиков в 25,7 тысяч пользователей предлагала рекламу от имени звезды, за которую снова и снова требовала 300 гривен. Понятно, что рекламное сообщение с участием знаменитости в профиле так и не появилось.

Сама ведущая призналась, что пока не имеет ни одной официальной фан-страницы, а с людьми, которые предлагали рекламу от ее имени, даже незнакома. Однако Леся Никитюк пообещала разобраться в этой ситуации.

У меня нет официальной фан-страницы. Это все "розводняк",

– публично заявила ведущая.



Леся Никитюк рассказала о фанатах-мошенниках / Фото Instagram Stories / @lesia_nikituk