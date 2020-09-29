В житті хорвата Даріо Срна, який відіграв 15 сезонів за донецький "Шахтар" і став справжньою легендою, відбулося одразу дві цікаві події.

Даріо призначили директором клубу. Тепер він відповідає за прогрес молодих футболістів, адаптацію легіонерів і впровадження вихованців академії в першу команду. А зовсім нещодавно Срна прийняв рішення інвестувати гроші в київську нерухомість.

Даріо, ви стали директором з футболу ФК "Шахтар". Розкажіть про це.

– Найважливіше для мене після кар'єри гравця – залишитися у футболі. Я провів 15 років у "Шахтарі" в якості футболіста, зіграв понад 500 матчів за клуб. Потім почав працювати футбольним коучем. Зараз настав новий етап у моєму житті. Я радий, що продовжую роботу у своєму клубі. Для мене перехід з футбольної кар'єри в тренерську є спокійним і логічним продовженням спортивної діяльності.

Як нова посада вплинула на ваш звичний спосіб життя?

– Я увесь час з командою. Зараз приношу користь "Шахтарю" як директор, і як наставник. Роботи стало більше, але я цьому тільки радий.

Даріо, днями ви придбали апартаменти в найдорожчому будинку України – Linden Luxury Residences. Чому ви купили житло саме тут?

– Останніх 7 років я орендую житло в столиці. Враховуючи, що зараз я в Києві буду проводити більше часу, виникло питання про придбання власної квартири. Зробити правильний вибір мені допомогла дружина. Я – футболіст, умію грати в футбол і заробляти гроші. Якщо говорити про інвестиції, то подібними питаннями в нашій сім'ї займається дружина.

Ми проїздили біля Linden, дружина говорить, яке шикарне місце розташування, давай тут купимо квартиру. Адже житло в центрі міста – це одна з кращих фінансових інвестицій.

Місце розташування моєї нової квартири вражає! Новий будинок знаходиться на вулиці Лютеранській, поруч є все, що треба для комфортного життя: Пасаж, ЦУМ, Бесарабський ринок, Мандарин Плаза та ін. Територія будинку – закрита, тут встановлені кращі системи безпеки. У комплексі є фітнес складова, кінотеатр, дитячий майданчик, ресторан. Все, що мені потрібно. Ідеальний варіант для мене (посміхається).

Яку квартиру ви обрали?

– Я планую жити в цій квартирі, тому вибирав її дуже ретельно. Квартира з красивим видом з вікна і високими стелями. Вже зроблений дизайн-проєкт, тому як тільки у мене будуть ключі, почнеться ремонт. Упевнений, що мій новий етап у житті, в Linden Luxury Residences, буде вдалим!

Автор Леонід Колтун