В жизни хорвата Дарио Срна, который отыграл 15 сезонов за донецкий "Шахтер" и стал настоящей легендой, произошло сразу два интересных события.

Дарио назначили директором клуба. Теперь он отвечает за прогресс молодых футболистов, адаптацию легионеров и внедрение воспитанников академии в первую команду. А совсем недавно Срна принял решение инвестировать деньги в киевскую недвижимость.

Дарио, вы стали директором по футболу ФК "Шахтер". Расскажите об этом.

– Самое важное для меня после карьеры игрока – остаться в футболе. Я провел 15 лет в "Шахтере" в качестве футболиста, сыграл более 500 матчей за клуб. Потом начал работать футбольным коучем. Сейчас наступил новый этап в моей жизни. Я рад, что продолжаю работу в своем клубе. Для меня переход из футбольной карьеры в тренерскую является спокойным и логичным продолжением спортивной деятельности.

Как новая должность повлияла на ваш привычный образ жизни?

– Я все время с командой. Сейчас приношу пользу "Шахтеру" как директор, и как наставник. Работы стало больше, но я этому только рад.

Дарио, на днях вы приобрели апартаменты в самом дорогом доме Украины – Linden Luxury Residences. Почему вы купили жилье именно здесь?

– Последних 7 лет я арендую жилье в столице. Учитывая, что сейчас я в Киеве буду проводить больше времени, возник вопрос о приобретении собственной квартиры. Сделать правильный выбор мне помогла жена. Я – футболист, умею играть в футбол и зарабатывать деньги. Если говорить об инвестициях, то подобными вопросами в нашей семье занимается жена.

Мы проезжали возле Linden, жена говорит: "Какое шикарное месторасположение, давай здесь купим квартиру. Ведь жилье в центре города – это одна из лучших финансовых инвестиций".

Местоположение моей новой квартиры впечатляет! Новый дом находится на улице Лютеранской, рядом есть все, что нужно для комфортной жизни: Пассаж, ЦУМ, Бессарабский рынок, Мандарин Плаза и др. Территория дома – закрытая, здесь установлены лучшие системы безопасности. В комплексе есть фитнес составляющая, кинотеатр, детская площадка, ресторан. Все, что мне нужно. Идеальный вариант для меня (улыбается).

Какую квартиру вы выбрали?

– Я планирую жить в этой квартире, поэтому выбирал ее очень тщательно. Квартира с красивым видом из окна и высокими потолками. Уже сделан дизайн-проект, поэтому как только у меня будут ключи, начнется ремонт. Уверен, что мой новый этап в жизни, в Linden Luxury Residences, будет удачным!

Автор Леонид Колтун