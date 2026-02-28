Коли саме відзначають Лазареву суботу у 2026 році та в чому полягає її глибокий історичний і духовний сенс – розповів новоюліанський календар.
Коли буде Лазарева Субота у 2026 році?
У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, який змінив дати багатьох нерухомих свят. Втім, обчислення перехідних свят, пов'язаних із Великоднем, досі відбувається за традиційною пасхалією.
У 2026 році Воскресіння Христове припадає на 12 квітня. Відповідно до церковних правил, Лазарева субота завжди відзначається рівно за вісім днів до Великодня і безпосередньо передує Вербній неділі. Цей день припадає на кінець шостого тижня Великого посту, який цьогоріч розпочався 23 лютого.
Саме тому цьогоріч православні християни та греко-католики в Україні відзначатимуть Лазареву суботу 4 квітня.
Що цікаво, цей день для вірян приносить невелике послаблення суворих правил посту. Адже церква дозволяє вживати рибну ікру в Лазареву суботу.
Яка історія Лазаревої суботи?
Основою для встановлення цього свята стала біблійна подія, яка вважається одним із найвизначніших див Ісуса Христа під час його земного життя.
Згідно з Євангелієм від Івана, у селищі Віфанія поблизу Єрусалима жив чоловік, на ім'я Лазар. Його Ісус Христос називав Своїм другом, зауважують у ПЦУ.
Одного дня Лазар раптово тяжко захворів і помер. Спаситель дістався його дому лише на четвертий день після поховання, коли тіло вже почало тліти. Попри сумніви сестер померлого та місцевих жителів, Ісус наказав прибрати камінь від входу до поховальної печери і голосно наказав Лазареві вийти. У цей момент сталося диво – чоловік миттєво воскрес і вийшов із гробниці живим.
Ця подія вразила багатьох свідків, які одразу увірували у Христа. Однак водночас вона неабияк налякала первосвященників, змусивши їх остаточно ухвалити рішення про страту Ісуса.