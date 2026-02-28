Коли саме відзначають Лазареву суботу у 2026 році та в чому полягає її глибокий історичний і духовний сенс – розповів новоюліанський календар.

Коли буде Лазарева Субота у 2026 році?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, який змінив дати багатьох нерухомих свят. Втім, обчислення перехідних свят, пов'язаних із Великоднем, досі відбувається за традиційною пасхалією.

У 2026 році Воскресіння Христове припадає на 12 квітня. Відповідно до церковних правил, Лазарева субота завжди відзначається рівно за вісім днів до Великодня і безпосередньо передує Вербній неділі. Цей день припадає на кінець шостого тижня Великого посту, який цьогоріч розпочався 23 лютого.

Саме тому цьогоріч православні християни та греко-католики в Україні відзначатимуть Лазареву суботу 4 квітня.

Що цікаво, цей день для вірян приносить невелике послаблення суворих правил посту. Адже церква дозволяє вживати рибну ікру в Лазареву суботу.

Яка історія Лазаревої суботи?