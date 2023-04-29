Зростання рослин під сонцем має свої переваги. Зокрема, швидше висихає земля після опадів, вища температура ґрунту та більше сонячного проміння потрапляє на рослини. А які квіти люблять сонце – розкаже 24 Канал.
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Які рослини люблять сонце
Багато різних квітів люблять сонце та можуть добре цвісти під яскравим сонячним промінням. Ось декілька прикладів таких квітів.
- Нарциси – це ті квіти, які обожнюють повне сонце та можуть процвітати в теплій, сухій та добре дренованій землі. Їх цвітіння починається наприкінці травня. Вітер та протяги можуть бути для них небезпечними.
Нарцис / Фото Canva
- Рожева герань. Вона гарно цвіте під прямим сонцем та на вологому ґрунті весною та влітку. Потребує щедрого поливу та багато світла. Найчастіше нею декорують клумби та квітники.
Рожева герань / Фото Canva
- Золотисті маки також люблять сонце та добре дренований ґрунт. Їх яскраво жовті квіти прикрасять будь-яку сіру ділянку. Варто пам'ятати, що сік, який міститься у золотих маках може бути отруйним для людей і тварин.
Золотистий мак / Фото Canva
- Лілейники – мають яскраві красиві квіти білого, червоного, жовтого кольорів. Вони можуть процвітати на повному сонці, але також добре ростуть в тіні. Важливо забезпечити їм достатнє зволоження та годування. Їх часто використовують для букетів.
Лілейники / Фото Canva
- Рудбекія – багаторічна рослина, яка цвіте червоними, оранжевими та жовтими квітками. Вона гарно росте як на сонці, так і в тіні, включаючи пустельні райони. А ще рудбекія – стійка до холодів і морозів.
Рудбекії / Фото Canva
- Петунії відомі своєю простотою у догляді та яскравими квітами. Вони можуть бути як однорічними, так і багаторічними. Ці квіти дуже популярні серед садівників. А ще петуніям потрібна достатня кількість вологи та світла.
Петунії / Фото Canva
- Георгіни можуть бути досить великими та яскравими, залежно від сорту. Їх зазвичай садять влітку або весною на сонячних ділянках з родючою землею. Бувають різних кольорів і форм.
Георгіни / Фото Canva