Зростання рослин під сонцем має свої переваги. Зокрема, швидше висихає земля після опадів, вища температура ґрунту та більше сонячного проміння потрапляє на рослини. А які квіти люблять сонце – розкаже 24 Канал.

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Які рослини люблять сонце

Багато різних квітів люблять сонце та можуть добре цвісти під яскравим сонячним промінням. Ось декілька прикладів таких квітів.

Нарциси – це ті квіти, які обожнюють повне сонце та можуть процвітати в теплій, сухій та добре дренованій землі. Їх цвітіння починається наприкінці травня. Вітер та протяги можуть бути для них небезпечними.



Нарцис / Фото Canva

Рожева герань. Вона гарно цвіте під прямим сонцем та на вологому ґрунті весною та влітку. Потребує щедрого поливу та багато світла. Найчастіше нею декорують клумби та квітники.



Рожева герань / Фото Canva

Золотисті маки також люблять сонце та добре дренований ґрунт. Їх яскраво жовті квіти прикрасять будь-яку сіру ділянку. Варто пам'ятати, що сік, який міститься у золотих маках може бути отруйним для людей і тварин.



Золотистий мак / Фото Canva

Лілейники – мають яскраві красиві квіти білого, червоного, жовтого кольорів. Вони можуть процвітати на повному сонці, але також добре ростуть в тіні. Важливо забезпечити їм достатнє зволоження та годування. Їх часто використовують для букетів.



Лілейники / Фото Canva

Рудбекія – багаторічна рослина, яка цвіте червоними, оранжевими та жовтими квітками. Вона гарно росте як на сонці, так і в тіні, включаючи пустельні райони. А ще рудбекія – стійка до холодів і морозів.



Рудбекії / Фото Canva

Петунії відомі своєю простотою у догляді та яскравими квітами. Вони можуть бути як однорічними, так і багаторічними. Ці квіти дуже популярні серед садівників. А ще петуніям потрібна достатня кількість вологи та світла.



Петунії / Фото Canva

Георгіни можуть бути досить великими та яскравими, залежно від сорту. Їх зазвичай садять влітку або весною на сонячних ділянках з родючою землею. Бувають різних кольорів і форм.



Георгіни / Фото Canva