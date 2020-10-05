Українська танцівниця Катерина Кухар приголомшила глядачів шостого ефіру "Танців з зірками 2020". У випуску зірка виконала пісню Ірини Білик "Снег".

Прима-балерина Національного театру опери та балету Катерина Кухар вразила глядачів у шостому випуску "Танців з зірками 2020". Артистка виконала пісню Ірини Білик "Снег". Ролик можна переглянути на сторінці шоу в ютубі.

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Глядачі в залі прихильно відреагували на сміливий крок Катерини Кухар. Вони аплодували та подекуди викрикували "Браво". Однак, в коментарях під відео були і негативні думки: "Треба було попросити Юлю, Санту та Надю оцінити вокал", "Фонограма ж, це прекрасно чутно і видно", "Співала не наживо".

Образ Катерини Кухар

Цього ефіру Катерина Кухар постала у біло-червоній сукні з фольклорними мотивами від української дизайнерки Юлії Магдич. Такий стильний аутфіт балерина поєднала з босоніжками енкл-стреп в тон із золотими вставками.

Катерина зробила лаконічну зачіску: зачесала пряме волосся назад, але додала білі квіти, що вдало доповнювало образ. Також танцівниця нафарбувала очі рожевими тінями та губи глянцевою помадою в тон.

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