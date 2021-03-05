Весна — час, коли усе розквітає та збуваються заповітні мрії. Водночас перед приходом Міжнародного жіночого дня актуальним для багатьох стає питання – що подарувати.

Дружини, мами, бабусі, колеги та одногрупниці — жінки з різними характером, звичками та захопленнями. Саме тому й подарунки повинні бути унікальними.

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Чоловік може подарувати щось універсальне або підібрати річ з урахуванням особистих уподобань жінки. Зокрема, подарунок залежить й від фінансового становища.

Парфуми або туалетна вода

Універсальним подарунком для багатьох можуть бути парфуми або туалетна вода. У цьому випадку варто обирати аромат, який подобається саме жінці. Сфотографуйте флакон із парфумами, якими вона користується, а консультант в магазині допоможе підібрати новий аромат, але зі схожими нотами.



Парфуми / Фото Unsplash

Нова річ для гардероба

Ще одна ідея для подарунку – новий елемент гардероба. Це може бути кумедна піжама або теплий халат. Згодом, коли жінка їх одягатиме, вона неодмінно згадуватиме про того, хто подарував.



Піжама стане приємним подарунком /Фото Unsplash

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Букет квітів

Одним з найкращих подарунків чи приємним бонусом будуть квіти. Однак в цьому випадку варто знати. як можна зекономити.



Чудовий подарунок – квіти / Фото Unsplash

Найкращим варіантом буде купити тюльпани – вони будуть дешевшими, у порівнянні з іншими квітами. Зокрема, вартість становитиме приблизно 20 гривень за один.

Якщо є можливість купити квіти поза містом, то варто це зробити, адже в центрі ціни можуть бути надзвичайно високими.

Гаджети стануть у пригоді багатьом жінкам

Ще один подарунок – новий гаджет. Наприклад, якщо жінка любить готувати, то їй знадобиться кухонний гаджет, який полегшить домашні клопоти. Це може бути мультиварка або блендер.

Втім, для матусі найголовнішим подарунком буде увага – перевірено.

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Подарункові бокси

В Україні подарункові бокси стають дедалі популярнішими. Мовиться про невеликий ящик з різноманітними приємними дрібничками. Його можна як замовити, так і зібрати самостійно.



Подарунковий бокс / Фото Unsplash

Туди можна покласти гель для душу, бальзам для губ чи маски для обличчя. Якщо його зібрати в одній кольоровій гамі, то це ще й матиме естетичний вигляд.

Подарунки – не лише на свята

Однак варто тішити один одного подарунками не лише 8 березня, а й в інші дні. Варто пам'ятати, що це свято не про ніжність та "слабку стать", а про єдність, сміливість та незалежність.

Підтримуйте та поважайте своїх жінок, який би день не був на календарі.