Забавная пижама или новый гаджет: какими еще подарками порадовать на 8 марта
Весна – время, когда все расцветает и сбываются заветные мечты. В то же время перед приходом Международного женского дня актуальным для многих становится вопрос – что подарить.
Источник:24 канал
Жены, мамы, бабушки, коллеги и одногруппницы – женщины с разными характером, привычками и увлечениями. Именно поэтому и подарки должны быть уникальными.
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Мужчина может подарить что-то универсальное или подобрать вещь с учетом личных предпочтений женщины. В частности, подарок зависит и от финансового положения.
Духи или туалетная вода
Универсальным подарком для многих могут быть духи или туалетная вода. В этом случае стоит выбирать аромат, который нравится именно женщине. Сфотографируйте флакон с духами, которыми она пользуется, а консультант в магазине поможет подобрать новый аромат, но с похожими нотами.
Духи / Фото Unsplash
Новая вещь в гардероб
Еще одна идея для подарка – новый элемент гардероба. Это может быть забавная пижама или теплый халат. Впоследствии, когда женщина будет их надевать, она непременно будет вспоминать о том, кто подарил.
Пижама станет приятным подарком /Фото Unsplash
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Букет цветов
Одним из лучших подарков или приятным бонусом будут цветы. Однако в этом случае стоит знать, как можно сэкономить.
Замечательный подарок – цветы / Фото Unsplash
Наилучшим вариантом будет купить тюльпаны – они будут дешевле, по сравнению с другими цветами. В частности, стоимость составит примерно 20 гривен за один.
Если есть возможность купить цветы вне города, то стоит это сделать, так как в центре цены могут быть чрезвычайно высокими.
Гаджеты пригодятся многим женщинам
Еще один подарок – новый гаджет. Например, если женщина любит готовить, то ей понадобится кухонный гаджет, который облегчит домашние хлопоты. Это может быть мультиварка или блендер.
Впрочем, для мамы самым главным подарком будет внимание – проверено.
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Подарочные боксы
В Украине подарочные боксы становятся все популярнее. Речь идет о небольшом ящичке с разнообразными приятными безделушками. Его можно как заказать, так и собрать самостоятельно.
Подарочный бокс / Фото Unsplash
Туда можно положить гель для душа, бальзам для губ или маски для лица. Если его собрать в одной цветовой гамме, то это еще и будет иметь эстетичный вид.
Подарки – не только на праздники
Однако стоит радовать друг друга подарками не только 8 марта, но и в другие дни. Стоит помнить, что это праздник не о нежности и "слабом поле", а о единстве, смелости и независимости.
Поддерживайте и уважайте своих женщин, какой бы день ни был на календаре.
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