Весна – время, когда все расцветает и сбываются заветные мечты. В то же время перед приходом Международного женского дня актуальным для многих становится вопрос – что подарить.

Жены, мамы, бабушки, коллеги и одногруппницы – женщины с разными характером, привычками и увлечениями. Именно поэтому и подарки должны быть уникальными.

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Мужчина может подарить что-то универсальное или подобрать вещь с учетом личных предпочтений женщины. В частности, подарок зависит и от финансового положения.

Духи или туалетная вода

Универсальным подарком для многих могут быть духи или туалетная вода. В этом случае стоит выбирать аромат, который нравится именно женщине. Сфотографируйте флакон с духами, которыми она пользуется, а консультант в магазине поможет подобрать новый аромат, но с похожими нотами.



Духи / Фото Unsplash

Новая вещь в гардероб

Еще одна идея для подарка – новый элемент гардероба. Это может быть забавная пижама или теплый халат. Впоследствии, когда женщина будет их надевать, она непременно будет вспоминать о том, кто подарил.



Пижама станет приятным подарком /Фото Unsplash

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Букет цветов

Одним из лучших подарков или приятным бонусом будут цветы. Однако в этом случае стоит знать, как можно сэкономить.



Замечательный подарок – цветы / Фото Unsplash

Наилучшим вариантом будет купить тюльпаны – они будут дешевле, по сравнению с другими цветами. В частности, стоимость составит примерно 20 гривен за один.

Если есть возможность купить цветы вне города, то стоит это сделать, так как в центре цены могут быть чрезвычайно высокими.

Гаджеты пригодятся многим женщинам

Еще один подарок – новый гаджет. Например, если женщина любит готовить, то ей понадобится кухонный гаджет, который облегчит домашние хлопоты. Это может быть мультиварка или блендер.

Впрочем, для мамы самым главным подарком будет внимание – проверено.

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Подарочные боксы

В Украине подарочные боксы становятся все популярнее. Речь идет о небольшом ящичке с разнообразными приятными безделушками. Его можно как заказать, так и собрать самостоятельно.



Подарочный бокс / Фото Unsplash

Туда можно положить гель для душа, бальзам для губ или маски для лица. Если его собрать в одной цветовой гамме, то это еще и будет иметь эстетичный вид.

Подарки – не только на праздники

Однако стоит радовать друг друга подарками не только 8 марта, но и в другие дни. Стоит помнить, что это праздник не о нежности и "слабом поле", а о единстве, смелости и независимости.

Поддерживайте и уважайте своих женщин, какой бы день ни был на календаре.