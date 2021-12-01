Найцікавіші події у столиці України та неподалік неї шукайте нижче. Ми переконані, що ви чудово проведете зимові вихідні!

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Osocor Winter Residence

Коли: з 4 грудня

Де: вулиця Виноградна, 2

Ціна: 350 – 500 гривень



Osocor Winter Residence у Києві / Фото пресслужби

Розважатися та відпочивати в атмосфері магії та чаклунства всю зиму можна в Osocor Residence. Тут величезна льодова ковзанка, зимові атракціони та майстер-класи на "Косій Алеї", тепле кафе "Три Мітли" з різними смачними новинками. Але найголовніше – в Osocor Winter Residence злетяться зимувати усі герої кіносаги про Гаррі Поттера. І що вони тут влаштують – лише найголовнішим магам на Землі відомо! Якщо ви і ваші діти давно мріяли вступити на навчання в Хогвартс – цієї зими чарівна школа базується в Osocor Winter Residence.

"Зима за містом"

Коли: з 4 грудня

Де: Київська область, Макарівський район, с. Мотижин (Житомирська траса, між селами Копилів та Мотижин)

Ціна: вхід на територію вільний, окремі розваги на локації будуть платними



"Зима за містом" на Київщині / Фото пресслужби

Ну які новорічні свята без головної київської ялинки? Ми вже звикли, що вона не лише сяє вогниками та дизайнерськими прикрасами, а й переносить усіх у казку. Цього року центральна ялинка через пандемію буде "на Софії", а її казка – за містом у Добропарку. Але це навіть цікавіше. Можна зовсім відгородитися від міської метушні та зосереджено загадати бажання Доброчару (зазначимо, що саме він, а не Санта чи Дід Мороз – головний за створення українських новорічних чудес).

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"Зимова країна" на ВДНГ

Коли: з 11 грудня

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

Ціна: вхід на територію вільний, окремі розваги на локації будуть платними



"Зимова країна" на ВДНГ / Фото пресслужби

ВДНГ пропонує найрізноманітніші зимові розваги. Сміливо беріть сім'ю та друзів – тут усіх забезпечать веселощами навіть на цілий день. "Зимова країна" приготувала 2 десятки надзвичайних локацій. Як щодо чарівної краси будиночка, який оселився у старій оранжереї, чи величезної льодової ковзанки? І найголовніше у новорічному ВДНГ – це мистецька вистава. Грандіозний мюзикл "Чарівна казка Зимової країни" вже готовий до прем'єри.

Roshen Winter Village

Коли: з 11 грудня

Де: проспект Науки, 1

Ціна: вхід на територію вільний, окремі розваги на локації будуть платними



Roshen Winter Village у Києві / Фото пресслужби

Різдвяно-новорічні свята у справжньому європейському стилі? У таку атмосферу можна поринути у Roshen Winter Village. Стильна ковзанка з розкішно прикрашеною блиском вогнів ялинкою та чарівним тунелем – це лише початок. Далі – на вас чекає вишукана трапеза просто неба на фудкортах, де запропонують свої страви близько 16-ти найкращих київських ресторанів. І звичайно, на десерт вирушайте в Santa House, щоб загадати заповітні бажання на колінах у Санта-Клауса.

"Кібер Санта. Інший вимір"

Коли: з 11 грудня

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Ціна: 690 гривень



"Кібер Санта. Інший вимір" / Фото пресслужби

Ще одне новаторське шоу, яке неодмінно варто побачити напередодні Нового 2022-го року. Це нова концептуальна мультиподорож. Такий сюрприз для українців приготували творці "Вартових мрій" та Winterra. Кажуть, тут абсолютно зітруться кордони між чудесами та реальністю, глядачами та акторами, сценою та залою для глядачів…

"Лускунчик-3D"

Коли: з 25 грудня

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Ціна: 400 – 2000 гривень



"Лускунчик-3D" у Києві / Фото пресслужби

Балет у форматі 3D – закладаємося, що такого ви ще не бачили. Отже, обов'язково потрібно потрапити на його прем'єру. Класичний "Лускунчик" Чайковського стає суперсучасним – феєрія мистецтва, новаторські декорації, акробатичні трюки та новітні технології. А у головній ролі – легенда світового балету Леонід Сарафанов.

"Стародавній Київ: Об'єднання епох"

Коли: у ніч із 31 грудня на 1 січня

Де: Князівство Київська Русь – дивіться на Google Maps

Ціна: дорослим – 395 гривень; пенсіонерам/студентам – 250 гривень; школярам – 150 гривень; дошкільнятам – безкоштовно



"Стародавній Київ: Об'єднання епох" на Київщині / Фото пресслужби

Мабуть, найекстравагантнішу пропозицію для святкування Нового року робить Стародавній Київ. Тут можна відпочити у найкращих традиціях Київської Русі: хороводи навколо ялинки; маскарад персонажів билин та казок; кінно-трюкові шоу; середньовічні настоянки (18+) та цікаві ігри, а також багато чого іншого у старокиївській автентиці. Заночувати можна у прилеглих готелях та хостелах за окрему платню.