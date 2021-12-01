Самые интересные события в столице Украины и неподалеку от нее ищите ниже. Мы убеждены, что вы прекрасно проведете зимние выходные!

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Osocor Winter Residence

Когда: с 4 декабря

Где: улица Виноградная, 2

Цена: 350 – 500 гривен

Osocor Winter Residence в Киеве / Фото пресс-службы

Развлекаться и отдыхать в атмосфере магии и колдовства всю зиму можно в Osocor Residence. Здесь огромный ледовый каток, зимние аттракционы и мастер-классы на "Косой аллее", теплое кафе "Три метлы" с разными вкусными новинками. Но самое главное – в Osocor Winter Residence слетятся зимовать все герои киносаги о Гарри Поттере. И что они тут устроят – лишь самым главным магам на Земле известно! Если вы и ваши дети давно мечтали поступить на обучение в Хогвартс – этой зимой волшебная школа базируется в Osocor Winter Residence.

"Зима за городом"

Когда: с 4 декабря

Где: Киевская область, Макаровский район, с. Мотыжин (Житомирская трасса, между селами Копылов и Мотыжин)

Цена: вход на территорию свободный, отдельные развлечения на локации будут платными

"Зима за городом" на Киевщине / Фото пресс-службы

Ну какие новогодние праздники без главной киевской елки? Мы уже привыкли, что она не только сияет огоньками и дизайнерскими украшениями, но и переносит всех в сказку. В этом году центральная елка из-за пандемии будет "на Софии", а ее сказка – за городом в Добропарке. Но это даже интереснее. Можно совсем отгородиться от городской суеты и сосредоточенно загадать желание Доброчару (отметим, что именно он, а не Санта или Дед Мороз – главный за создание украинских новогодних чудес).

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"Зимняя страна" на ВДНХ

Когда: с 11 декабря

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Цена: вход на территорию свободный, отдельные развлечения на локации будут платными

"Зимняя страна" на ВДНХ / Фото пресс-службы

ВДНХ предлагает самые разнообразные зимние развлечения. Смело берите семью и друзей – здесь всех обеспечат весельем даже на целый день. "Зимняя страна" приготовила 2 десятка чрезвычайных локаций. Как насчет волшебной красоты домика, поселившегося в старой оранжерее, или огромного ледового катка? И самое главное в новогоднем ВДНХ – это художественный спектакль. Грандиозный мюзикл "Волшебная сказка Зимней страны" уже готов к премьере.

Roshen Winter Village

Когда: с 11 декабря

Где: проспект Науки, 1

Цена: вход на территорию свободный, отдельные развлечения на локации будут платными

Roshen Winter Village в Киеве / Фото пресс-службы

Рождественско-новогодние праздники в настоящем европейском стиле? В такую атмосферу можно окунуться в Roshen Winter Village. Стильный каток с роскошно украшенной блеском огней елкой и волшебным тоннелем – это только начало. Далее – вас ждет изысканная трапеза под открытым небом на фудкортах, где предложат свои блюда около 16-ти лучших киевских ресторанов. И конечно, на десерт отправляйтесь в Santa House, чтобы загадать заветные желания на коленях у Санта-Клауса.

"Кибер Санта. Другое измерение"

Когда: с 11 декабря

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Цена: 690 гривен

"Кибер Санта. Другое измерение" / Фото пресс-службы

Еще одно новаторское шоу, которое непременно стоит увидеть накануне Нового 2022-го года. Это новое концептуальное мультипутешествие. Такой сюрприз для украинцев приготовили создатели "Стражей грез" и Winterra. Говорят, здесь совершенно сотрутся границы между чудесами и реальностью, зрителями и актерами, сценой и залом для зрителей…

"Щелкунчик 3D"

Когда: с 25 декабря

Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1

Цена: 400 – 2000 гривен

"Щелкунчик 3D" в Киеве / Фото пресс-службы

Балет в формате 3D – спорим, что такого вы еще не видели. Следовательно, обязательно нужно попасть на его премьеру. Классический "Щелкунчик" Чайковского становится суперсовременным – феерия искусства, новаторские декорации, акробатические трюки и новейшие технологии. А в главной роли – легенда мирового балета Леонид Сарафанов.

"Древний Киев: Объединение эпох"

Когда: в ночь с 31 декабря на 1 января

Где: Княжество Киевская Русь – смотрите на Google Maps

Цена: взрослым – 395 гривен; пенсионерам и студентам – 250 гривен; школьникам – 150 гривен; дошкольникам – бесплатно

"Древний Киев: Объединение эпох" на Киевщине / Фото пресс-службы

Пожалуй, самое экстравагантное предложение для празднования Нового года делает древний Киев. Здесь можно отдохнуть в лучших традициях Киевской Руси: хороводы вокруг елки; маскарад персонажей былин и сказок; конно-трюковые шоу; средневековые настойки (18+) и интересные игры, а также многое другое в старокиевской аутентике. Заночевать можно в близлежащих отелях и хостелах за отдельную плату.