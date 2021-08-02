Найкращі івенти серпня: WHITE NIGHTS FESTIVAL, Бумбокс, HVOB

Африканський вайб на WHITE NIGHTS FESTIVAL, потужний інді-рок від 5 vymir, вибухова електроніка GusGus – як звучатиме музичний серпень, дізнавайтесь із цієї добірки.

У нас залишився лише один місяць літа і ми не повинні його просидіти вдома. Вашій увазі пропонуємо 8 найцікавіших подій у Києві, де можна круто та весело провести останні моменти літа 2021.

Цікаво 8 причин поринути у відрив на White Nights Festival. Africa

ПОЙ СЮДИ: Крихітка

5 серпня, 20:00Курені (Паркова дорога, 4)700 гривень

Ми неймовірно за ними скучили. Гурт "Крихітка" вийде на сцену "Пой Сюди" із новими піснями та улюбленими хітами. Ба більше – музиканти готують нову платівку, а значить зустрічі з ними неодмінно почастішають.



ПОЙ СЮДИ: Крихітка / Фото пресслужби заходу

Христина Соловій

13 серпня, 19:00D12 (вул. Десятинна, 12)від 290 гривень

"Тримай", "Хто, як не ти", "Шкідлива звичка", "Любий друг", "Про весну", "Коала" – лемківська принцеса Христина Соловій заспіває на серпневому концерті й ці стовідсоткові хіти, й абсолютно нові композиції з майбутньої платівки співачки Rosa Ventorum.



Концерт Христини Соловій у Києві / Фото пресслужби заходу

WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICA

13 – 14 серпняАрт-завод "Платформа" (вул. Біломорська, 1)799 – 2300 гривень

Серпневі "Білі ночі" кажуть усім Hakuna Matata! і запрошують зануритися в гарячі ритми Африки. Серед хедлайнерів – надзвичайна MAGDALENA, фурор цьогорічного Євробачення Go_A, Бенджамін Стенфорд, він же DUB FX, і техно-легенда DJ HELL. Ще нас чекають неймовірні артінсталяції, ожилі афро-міфічні створіння і всього 110 світових артистів.



WHITE NIGHTS FESTIVAL. AFRICA у Києві / Фото пресслужби заходу

Бумбокс

19 серпня, 18:00Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)від 840 гривень

Хвилююче ліричні й талановиті "Бумбокс" цілком уже можуть вважатися легендою української музики. Їхні концерти – це рідкісне задоволення для шанувальників. А в середині серпня в Osocor Residence буде й зовсім надособливий концерт Андрія Хливнюка та компанії: організатори обіцяють розкішну атмосферу та звук.



Концерт "Бумбокс" у Києві / Фото пресслужби заходу

HVOB

20 серпня, 20:00ЮБК (Труханів острів)від 890 гривень

Магнетично привабливий електронний саунд і надзвичайний вокал – це один із найбільш незвичайних дуетів на світовій арені HVOB. Його складають прекрасні і відверті у своїй творчості австрійці Пауль Валльнер і Анна Мюллер. В українській столиці вони проведуть чарівний оупенейр, презентуючи новий альбом ROCCO, від якого зараз у захваті весь світ.



Австрійський гурт HVOB у Києві / Фото пресслужби заходу

GusGus

28 серпняВДНГ, павільйон 19 (проспект Глушкова, 1)від 700 гривень

Видатні ісландські електронщики закриють літній сезон традиційно вибуховим і водночас проникливим та чуттєвим виступом. GusGus везуть до нас свіжу платівку Mobile Home, а ми з нетерпінням їх чекаємо.



GusGus у Києві / Фото пресслужби заходу

5 vymir

30 серпняD12 (вул. Десятинна, 12)від 350 гривень

Наразі їхні концертні виступи – велика рідкість. Під кінець серпня київський інді-бенд, який продовжує британські рок-традиції, звільнить всю накопичену енергію під час лайву на терасі D12.



Концерт 5 vymir / Фото пресслужби заходу

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

31 серпняКВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16А)590 – 1790 гривень

Сергій Танчинець та компанія запланували на 2022 рік грандіозний концерт на НСК "Олімпійський". Серпневий виступ просто неба (гурт запалюватиме на оглядовому майданчику КВЦ "Парковий") передуватиме цій значущій події.



Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стане завершальним влітку 2021 / Фото пресслужби заходу